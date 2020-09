Maidontuottaja Anu Ahlholm uskoo, että alaan liittyvä keskustelu jatkuu: "Meidän pitää vain kestää se, osallistua siihen, ja vaikuttaa sitä kautta"

Miska Puumala

Anu Ahlholmille henkireikiä raskaassa työssä ovat liikunta, kauniit asiat ja oikeus lakisääteisiin lomiin. "Sitten kun lähdetään lomalle, ollaan oikeasti lomalla ja nautitaan elämästä."

"Tämän pöydän ääressä joutuu aina perustelemaan mielipiteensä, täällä ei voi sanoa mitä tahansa", toteaa maidontuottaja Anu Ahlholm perheen ruokapöydän ääressä. Samalla hän luo merkitsevän katseen mieheensä pöydän toisella puolen.

Ahlholm on tottunut keskustelemaan ja ottamaan perustellusti kantaa. Se on perheen tapa, joka pannaan koetukselle myös Lihakunnan edustajistossa jo toistamiseen. Kärsämäkeläinen Ahlholm valittiin keväällä uudelle kaudelle alueensa äänikuningattarena.

"Olen aina ollut kohtuullisen rohkea. Jos asia on tärkeä, ja siitä on mielipide, se pitää tuoda julki. Oli se sitten itseä tai naapuria koskeva asia", hän kuvailee suhtautumistaan asioiden hoitamiseen.

Työ osuuskunnassa muistuttaa Ahlholmin mielestä kolmen muskettisoturin mottoa. "Se on yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Minä-keskeinen ajattelu ei sovi osuuskuntaan."

Juuri siksi hän kokee maailman itselleen läheiseksi. "Yhteisöllisyydessä on voimaa monessa muussakin asiassa. Se sama pätee myös pieniin pitäjiin, sukuun ja moneen muuhun yhteisöön. Apua saa, jos sitä tarvitsee."

Ahlholm on tiimipelaaja, jolle yhteisen edun tavoittelu yhteistyötä tekemällä on luontevaa. "Ihmiset rakentavat myös lihaketjut. Kaiken taustalla on ihmisiä", hän muistuttaa.

Työ ei aina ole yksinkertaista, eikä ristiriidoilta voi kokonaan välttyä. Kuinka käy, jos osuuskunnan ja tuottajan etu asettuvat tosiaan vastaan?

Silloin tuottajan puoli todennäköisesti vie Ahlholmilla voiton. Niin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole. "Ne kaksi etua eivät sulje toisiaan pois. Osuuskunnan etu on lopulta myös tuottajan etu ja toisinpäin."

Tuotantosuuntien välisiä ristiriitoja Ahlholm ei myönnä Lihakunnan sisällä olevan. Osuuskunnan johtotehtäviin on mahdollisuuksia kaikilla tuotantosuunnasta riippumatta, vaikka tärkeille paikoille moni äänestää yleensä oman tuotantosuunnan edustajia.

"Uskon, että jyvät erottuvat akanoista tuotantosuunnasta riippumatta. Menestyäkseen pitää olla nostetta, mutta myös mielipiteitä ja jaksamista perehtyä asioihin. Se, että on kiva edustaa, ei riitä."

Ahlholmin mielestä edustaminen on kuitenkin myös mukavaa. "Sosiaalinen puolikin on tärkeä. Pitää tutustua laajasti ihmisiin ja keskustella paljon."

Se sopii Ahlholmille hyvin, sillä hän on luonnostaan sosiaalinen. Yksi kanava siihen on nykyisin myös sosiaalinen media. "Facebook on tuonut uuden ulottuvuuden elämään täällä maalla, missä ollaan paljon kotona."

Sukupuolella ei Ahlholmin mielestä ole Lihakunnassa merkitystä, vaikka nykyisestä 50 hengen edustajistosta 43 on miehiä. Hallintoneuvostossa naisia on kaksi, hallituksessa ei yhtään.

"En koe, että minua olisi koskaan aliarvioitu koska olen nainen. Mutta kyllä ehdokasasettelussa voisi vähän tasa-arvoa parantaa", Ahlholm myöntää.

Maidontuottajana hänelle tärkeää on alan yleisen kannattavuuden lisäksi vasikoiden tilanne tuotantoketjussa.

"Kukaan ei varmaan ole koskaan täysin tyytyväinen siihen, miten tulot ketjun sisällä jakautuvat, mutta oikeudenmukaisuus on osuuskunnan tärkeä tehtävä."

Hänen kokemuksensa mukaan Lihakuntaan mahtuu reilusti ääntä. "Siellä ei Ihan vähästä säikähdetä. Asioista keskustellaan niin pitkään, että ne saadaan käytyä läpi ja sitten jatketaan yhtenä rintamana eteenpäin."

Päätöksissä Ahlholm pyrkii keskittymään suuriin linjoihin pikkuasioiden sijaan. "Kohuja tulee ja menee, politiikkaa ei tehdä nopeasti."

Hän toivoo, että maatalousväki jaksaa nyt ja tulevaisuudessakin osallistua eri tahoilla päätöksentekoon ja saa äänensä kuuluviin. Itse hän on osuuskunnan lisäksi ollut pitkään mukana pankin hallinnossa. "Sielläkin homma on kiristynyt. Karuja ratkaisuja voi tulla, jos päättämässä ei ole ketään, joka tuntee maatalousalaa."

Nivalassa syntynyt Ahlholm ei ole kasvanut maatilalla, vaan ehti työskennellä vuosia parturi-kampaajana ennen muuttoa miehensä Jari Ahlholmin kotitilalle. Solahtaminen lehmien pariin oli silti luontevaa.

"Olin jo lapsena se tyttö, joka sukujuhlissa aina jumittui navettaan vasikoita rapsuttelemaan", Ahlholm muistelee.

Myös omaan kotiin eläimiä on kerääntynyt monenlaisia. Lehmien lisäksi pihapiiriä asuttavat ankat ja kanat, ja sisällä talossa vieraita tervehtivät sekä koirat että kissat.

Ahlholmeilla on 50 lypsävän karja, jossa on nykyisin ayrshirejen lisäksi myös holsteineja. Aiemmin Korkiakosken tila tunnettiin intohimoisena ayrshiren jalostajana.

"Fanaattisuus on vähentynyt siinäkin, niin kuin monessa asiassa. Ihmisen on hyvä olla liberaali oikeastaan kaikessa ja pystyä tarvittaessa myös muuttamaan mieltään", Ahlholm pohtii.

Hän suhtautuu avoimesti myös vegaaniuteen.

"Se on kasvava trendi, jota ei pidä väheksyä. Syömmehän me kaikki joskus myös vegaaniruokaa. Elintarviketeollisuuden tehtävä on tuottaa kuluttajille ruokaa, jolle on kysyntää. Niin myös Atrian on toimittava."

Maidontuottaja joutuu nykyisin yhä useammin perustelemaan uravalintaansa osalle kuluttajista. Ahlholm uskoo, ettei keskustelu ole laantumassa.

"Se on tullut jäädäkseen. Meidän pitää vain kestää se keskustelu, osallistua siihen, ja vaikuttaa sitä kautta", Ahlholm toteaa vakaasti.

Maidontuottajan työ on raskasta, ja vielä raskaampaa se on, kun kummallakin puolisoista on luottamustoimia, joiden aikana kotiin jäävä hoitaa työt yksin. Anu Ahlholmin puoliso on MTK-Pohjois-Suomen puheenjohtaja, jolle etenkin ennen korona-aikaa kertyi vuodessa lukuisia kokouspäiviä.

"Yksin navetassa menee useampi tunti aamuin illoin. Mutta en jää sinne olemaan, pitää olla muutakin."

Tärkeitä henkireikiä tuottajalle ovat lakisääteiset lomat sekä juokseminen ja muu liikunta. Ahlholm juoksee sekä portaita että pitkiä lenkkejä. Askelten mukana kaikkoavat monet murheet. "Välillä Jari sanoo, että mene juoksemaan, kun huomaa, että minulla alkaa pinna kiristyä."

Sporttinen nainen kannustaa myös muita liikkumaan toimimalla maitotilan emäntien yhteisen laihdutus- ja kuntoiluryhmä Mittalypsyn ylläpitäjänä Facebookissa.

Muutenkin ystävät ja laaja sosiaalinen verkosto ovat naiselle hyvin tärkeitä. "Ne auttavat jaksamaan tämän alan kovaakin tuiverrusta."

Lomalla pariskunta irtautuu arjesta mahdollisimman totaalisesti.

"Sitten kun lähdetään lomalle, ollaan oikeasti lomalla ja nautitaan elämästä", Ahlholm kertoo.

"Onneksi on hyvät lomittajat. En voisi kuvitella tekeväni tätä työtä ilman toimivaa lomitusjärjestelmää."

Miska Puumala

Ahlholmeilla on 50 lypsävän karja, jossa on ayrshirejen lisäksi myös holsteineja. Aiemmin Korkiakosken tila tunnettiin intohimoisena ayrshiren jalostajana. "Fanaattisuus on vähentynyt siinäkin, niin kuin monessa asiassa. Ihmisen on hyvä olla liberaali oikeastaan kaikessa ja pystyä tarvittaessa myös muuttamaan mieltään"