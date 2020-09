94-vuotias luontodokumentaristi David Attenborough liittyi Instagramiin planeetan pelastamiseksi – seuraajia kertyi vuorokaudessa uskomaton määrä

David Attenboroughin elämän kokemuksiin pohjautuva dokumenttielokuva A life on our planet tulee ensi-iltaan maanantaina.

Kuvankaappaus Instagramista

David Attenborough on yli 60-vuotisen uransa aikana todistanut maailmassa tapahtuneita suuria muutoksia.

Legendaarinen luontodokumentaristi David Attenborough liittyi eilen 94-vuotiaana Instagramiin. 60 vuotta televisiossa ja radiossa esiintynyt Attenborough kertoo tekevänsä uuden aluevaltauksen jakaakseen Instagramin kautta tietoa maailman ongelmista, ja myös siitä, mitä tilanteen korjaamiseksi voi tehdä. Toivoa on.

"Me tiedämme mitä tehdä, tarvitsemme vain tahtoa", ensimmäisessä päivityksessä todetaan.

Jo vuorokaudessa Attenborougin profiili oli kerännyt yli 2,6 miljoonaa seuraajaa. Twitterissä hänellä on ollut tili vuodesta 2016. Siellä seuraajia on vajaat 20 000.

Instagram-tiliä pitävät yllä henkilöt, jotka työskentelivät hänen kanssaan Attenboroughin elämästä kertovan A life of our planet -elokuvan kuvauksissa. Attenborough esiintyy päivityksissä videolla, joita hän lupaa tulevien viikkojen aikana julkaista useita lisää.

Attenborough on koko elämänsä matkustanut tutkien luontoa ja villieläimiä ympäri maailmaa. Vuosien varrella hän on todistanut maailmassa tapahtuneita suuria muutoksia ja suoranaista tuhoa. Maanantaina ensi-iltansa saava A life on our planet -elokuva kokoaa yhteen kokemuksia pitkän uran ajalta. Elokuvaa kuvaillaan voimakkaaksi raportiksi ihmiskunnan vaikutuksesta luontoon, mutta samalla se on myös toiveikas viesti tuleville sukupolville.