Tiistaina 60 vuotta täyttävä diskokuningatar Eini kiittelee maalaisjuuriaan ja puhuu vaihdevuosista ja mustasukkaisuudesta

Jarkko Sirkiä

"Suhtaudun luontevasti ikääntymiseen ja olen tosi onnellinen tästä matkasta, jota olen saanut ja saan vielä tehdä. Ei ole mitenkään itsestäänselvää, että nuoret innokkaat ammattilaiset tekevät vielä tämänikäiselle uutta musiikkia," sanoo lauantaina uuden levyn julkaissut ja tiistaina 60 vuotta täyttävä Eini.

Kauniille terassille on katettu kunnon kahvikutsut, joukossa leipäjuustoa ja lakkoja.

"Lapin marjoja", emäntä Eini Pajumäki hymyilee.

Lakat kuuluvat asiaan, sillä nyt jutellaan juurista ja elämästä. Eini täyttää tiistaina 60 vuotta, ja tunnetun laulajattaren juuret vievät Pelloon. Hän varttui viljelijäperheessä kahdeksasta lapsesta toiseksi nuorimpana.

"Viisi poikaa ja kolme tyttöä. Meillä on edelleen hyvät suhteet keskenämme."

Vanhempien kuoltua velipoika lunasti kotitilan itselleen, Eini pellot ja metsät.

"Siellä havumetsän keskellä virtaa puro, josta voi vaikka juoda. Paikka on niin kaunis, että haimme sen suojeltavaksi heti."

Koti Espoon laitamiltakin valittiin luonnon vuoksi.

"Kivikylän asujaa minusta ei tulisi koskaan, kerrostalokin on ajatuksena vaikea. Ehkä sitten joskus vanhempana, kun ei enää jaksa hoitaa pihaa."



Eini on ylpeä juuristaan.

"Rakastan juuriani ja olen onnellinen, että olen saanut lähtökohdat sieltä pohjoisesta ja että olen maatalon tyttö", Eini sanoo. Puheeseenkin livahtaa välillä meänkieltä.

"Vein karjaa laitumelle jo seitsemänvuotiaana ja yhdeksänvuotiaana vinttasin vettä, pesin pyykkiä ja nostelin lakanoita kepillä kuumasta vedestä. Tottahan sitä lapsena kapinoi, kun näki muiden menevän uimaan, eikä itselleni olisi tullut mieleenkään laittaa omia lapsiani tekemään sellaista."

"Minusta tuli työtä pelkäämätön, osaan pitää elämäni kunnossa ja kotini siistinä, ja lapseni osaavat myös."

Laulu-ura aukesi 14-vuotiaana pikkuveljen bändissä.

"Ne halusivat minut, koska lauloin niin hyvin Eviva Espanjaa – tuolin takana. Olin ihan sairaalloisen ujo, enkä haaveillut tähteydestä, ennemminkin hoitoalasta."

Pian Toivo Kärjen tuttava kehotti 16-vuotiasta Einiä lähettämään laulunäytteen Kärjelle. Eini äänitti paikallisradiosta omaa lauluaan, ja lähetti C-kasetin Finnlevyyn.

"Kun sitten eräänä päivänä palasin väsyneenä koulubussilta kotiin, veli juoksi vastaan ja huusi, että Eini, Eini, Toivo Kärki soitti ja pyytää sinua Helsinkiin! Sanoin, että älä aina valehtele ja pukkasin hänet syvälle lumihankeen. Äiti kertoi sisällä, että totta se oli."

Pian Eini lensikin ensi kertaa lentokoneella raadin eteen Helsinkiin, levytti ja sai pyynnön muuttaa sinne kokonaan.

"Äiti ei uskonut viihdealaan, vaan sanoi, että työpaikka pitää olla. Menin Kärjen miniälle hammashoitajaharjoittelijaksi, olin mukana ien- ja kitalakileikkauksissa ja imuroittin verta. Hammaslääkäri sanoi, että moni ammattilainenkin pyörtyisi. Mutta ei Lapin tyttö!"

Eini pääsi hammashoitajakouluunkin, mutta uusi hitti siirsi aina aloittamista.



Eini hurahti jo nuorena diskomusiikkiin. Läpimurtohitti Yes Sir, alkaa polttaa syntyi, kun Ruotsissa asunut veli hoksasi kappaleen, postitti siskolleen vinyylisinkun ja Eini vei sen Kärjelle.

"Että tämän laulun haluaisin tehdä. Kärki ei kuunnellut sitä puoleenkaan väliin vaan sanoi, ettei Lapin tyttö tämmöistä läähätystä laula. Hän halusi minusta iskelmälaulajan."

Levytys kuitenkin tehtiin, pian monta muutakin. 1980-luvun diskovaihetta seurasi taitekohta.

"Tangokuninkaalliset ja Agentsit, iskelmä ja tanssibuumit vyörysivät. Näin ihan lavalta, ettei minun tyyliselleni musiikille ollut käyttöä."

Eini ottikin ohjelmistoonsa tanssimusiikkia, ja työllisti sillä itsensä koko 1990-luvun.

"1990-luvun lopulla mietin, että jaksanko tätä. Samalla ihmiset alkoivat vaatia takaisin vanhoja hittejäni Yes Siriä ja muita. Ihmettelin, olivatko he tosissaan, mutta keikoilla porukat olivat ihan sekaisin ja taputtivat minua takaisin lavalle!"

Edelleen nuorikin väki tanssii, kun Eini nousee lavalle. Hän rakastaa itsekin perustansseja kuten hidasta valssia.

"Mutta kun esiinnyn, sytyn ihan muusta musiikista. Esitän Suomi-diskoa, johon kuuluu menoa ja meininkiä."

Nuoriakin hän kehottaa etsimään oman juttunsa. Hänelle ne ovat livekeikat.

"Suren kyllä sitä, että minkälaisen ja kuinka toivottoman tulevaisuudenkuvan he saavat. Mutta koronasta ajattelen jotenkin niin, että me tarvittiin jonkinlainen pysähtyminen tähän elämään, kun pitkään on menty aikamoisella vauhdilla."

Eini Hannele Pajumäki