Itämeri sai avukseen muumit – Tampereen Muumimuseon näyttely tuo meriaiheen vierailijoiden nähtäväksi

Laura Vanzo

Museon perusnäyttely Kuinkas sitten kävikään? alkaa ensimmäisestä muumikirjasta Muumit ja suuri tuhotulva ja loppuu kirjaan Muumilaakson marraskuu.

Itämeri oli muumien luojalle Tove Janssonille tärkeä, ja sen huomaa välittömästi hänen millintarkoista meriaiheisista kuvituksistaan. Vuonna 2017 avattu uudistunut Muumimuseo tuo yleisölle nähtäväksi Muumit ja meri -näyttelyn, jossa Janssonin muumihahmot seikkailevat meren äärellä.

Tämän vaihtuvan näyttelyn lisäksi museossa on nähtävissä myös laaja Kuinkas sitten kävikään? -perusnäyttely. Vierailija pääsee etenemään kirja kerrallaan Janssonin muumikuvituksia.

Museon kokoelmassa on myös vaikuttavat 41 kuvaelmaa, jotka on taiteillut pääosin Janssonin elämänkumppani Tuulikki Pietilä. Mukana on ollut myös heidän yhteinen ystävänsä Pentti Eistola.

Nämä ihastuttavat Pietilän tekemät muumihahmot ovat suurenmoinen lisä Janssonin piirroksien lisäksi.

Museon ehkä vaikuttavin teos on viisikerroksinen Muumi-talo, joka hienoine yksityiskohtineen saa lapsien lisäksi myös aikuiset pauloihinsa. Pienoismallin yksityiskohdat ovat niin vaikuttavat, että kaiken pienen asian löytämiseen menisi tuntikausia.

Museon kokoelma koostuu suurelta osin Janssonin pikkuriikkisistä muumipiirroksista. Näitä jää mielellään katsomaan pitemmänkin aikaan.

Lisäksi alkuperäiset kansikuvitukset kirjojen ensipainoksineen ovat yksi museon helmistä.

Observatoriossa nähtävä Muumit ja meri -näyttely on osittainen pettymys, sillä se on hyvin pienimuotoinen ja jää selvästi perusnäyttelyn varjoon.

Näyttelyyn on koottu Janssonin kuvituspiirroksia, joissa meri on esillä jollain tavalla. Mukana on muun muassa kuvituksia kirjasta Muumipappa ja meri.

Vaihtuvan näyttelyn idea on kuitenkin mielenkiintoinen ja museo osallistuu tällä myös Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön #MEIDÄNMERI-kampanjaan Itämeren tilanteen parantamiseksi. Kampanja ajoittuu vuoteen 2020, mikä on Muumien juhlavuosi.

Tove Janssonin ensimmäisen muumitarinan julkaisemisesta on tänä vuonna kulunut 75 vuotta.

Muumit ja meri -näyttely Tampere-talon Muumimuseossa 31.1.2021 asti.

Lue lisää:

Elokuva-arvio: Tove Jansson halusi olla taidemaalari, mutta maailma hullaantui muumeihin – Alma Pöystin tulkinta taiteilijasta on vavahduttavan intohimoinen

Muumi-mukeja valmistetaan taas Suomessa

Kirja-arvio: Tove Janssonin uusi sitaattikokoelma on parhaimmillaan, kun sen lukee luonnon helmassa

Juho Leskinen

Observatorion vaihtuva näyttely on Muumit ja meri, jolla Muumimuseo osallistuu #MEIDÄNMERI-kampanjaan.