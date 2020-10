MT:n toimitus kokosi viisi yllättävää lomakohdetta kotimaasta – katso reissuvinkit tästä

Lari Lievonen

Pielisjokea kalastuskajakilla meloessa Ukko-Kolin ruuhkat tuntuvat kaukaisilta.

Lähiviikkoina moni pääsee hengähtämään ja viettämään syyslomaa. Mutta mitä tehdä poikkeusajan keskellä? Ulkomaille ei voi lähteä ja kotonakin on monissa talouksissa ehditty olla enemmän kuin tarpeeksi. MT:n toimitus kokosi viisi erilaista ja yllätyksellistä vinkkiä syyslomakohteiksi kotimaasta. Poimi suosikkisi!

1. Vältä Ukko-Kolin ruuhka, lähde vesille

Kolin kansallismaisemaa on käynyt ihastelemassa tämän vuoden tammi–helmikuun aikana yli 155 000 ihmistä. Lisäystä edellisvuoden vastaavaan aikaan on 16 prosenttia.

Syyslomallakin kannattaa lomailla Pohjois-Karjalan luonnossa ja vaikka uudestaan Kolilla.

Ukko-Kolilta Pieliselle avautuvaa maisemaa ihastelee yleensä iso liuta retkeilijöitä. Vältä ruuhkat, vuokraa kalastuskajakki ja lähde nauttimaan maisemista Pieliselle. Kalastusretket-niminen yritys vuokraa kajakkien lisäksi kanootteja Kolilla.

Jos mielit todella erämaisiin maisemiin kulkemaan itseksesi tai pienellä porukalla, lähde ihmeessä Patvinsuon kansallispuistoon Ilomantsin ja Lieksan rajalla.

Patvinsuo on mielestäni kauneimmillaan syksyllä, kun lehtiruskaa on vielä jäljellä ja upeat suomaisemat pääsevät oikeuksiinsa.

Suomunjärvi ja sen vaaleat hiekkarannat ovat puiston sydän. Leirintäalueella on hyvät nuotiopaikat ja mahdollisuus varata rantasauna. Mikä olisikaan tunnelmallisempaa kuin saunoa pimenevässä syksyisessä illassa, istua hetki nuotiolla ja kömpiä sen jälkeen makuupussin lämpöön telttaan?

Hanna Kurvinen

Kymin huvila sijaitsee Kouvolan Kuusankoskella.

2. Syö ja nuku kuin tehtaan patruuna

Kymin huvila Kouvolassa Kuusankoskella toimi alun perin läheisen paperitehtaan ylimmän johdon asuntona, sittemmin edustustilana ja viime vuodet ravintolana.

Se sai syyskuussa kansainvälisen gastronomijärjestö Chaîne des Rôtisseursin kilven, joka kertoo ruuan ja palvelun korkeasta tasosta.

Vuonna 1873 rakennettu puuhuvila maalattiin kesällä uuteen loistoon vanhan arvotalon ilmettä vaalien.

Huvilassa voi ruokailla arkisin klo 11–14 sekä perjantaisin ja lauantaisin klo 14–21. Arkisin voi valita à la carte -listan sijaan lounaan noutopöydästä.

Syyslomailijalle Kymin huvila sopii ohikulkumatkan paremmaksi ruokapaikaksi tai tunnelmalliselle illalliselle.

Huvilaa voi käyttää tukikohtana pidemmällekin piipahdukselle Kouvolassa, sillä siellä voi yöpyä. Tarjolla on kolme isoa sviittiä sekä seitsemän erillishuonetta.

Aivan huvilan tuntumassa vierailun arvoinen on ainakin Taideruukki. 100-vuotiaaseen tehdasrakennukseen on pesiytynyt luovan alan keskittymä, joka tarjoaa erilaisia näyttelyitä, puoteja ja tapahtumia ympäri vuoden.

Kävelylläkin kannattaa käydä. Viereinen Kymijoki koskineen on komea katseltava.

Pekka Elomaa

3. Naisen kuvia Sinkassa Keravalla

Jos et jaksa ajella syyslomalla Helsinkiin asti, jää Keski-Uudellemaalle! Keravalla on jo maankuuluksi noussut maine taidekaupunkina: vaikka purkutaidekerrostalo sulki ovensa, taidemuseo Sinkka ruokkii taidenälkäisiä näyttelyillään. Parhaillaan on esillä näyttely Naisia, naamioita ja villiä luontoa, jossa eri taidemaalarit tutkivat naiseuden moninaisuutta keramiikkataiteilija Kerttu Horilan jalanjäljissä.

Toisessa näyttelyssä on esillä kivikautisen Keravan löytöjä ja kaupunkikehitystä. Museossa on etelän syyslomaviikolla on tiistaista torstaihin lasten opastuksia ja naamiopajaa.

Samalla reissulla voi piipahtaa kävelyllä naapurikunnassa Tuusulanjärven rannalla ja pistäytyä Rantatien varrella Lottamuseossa ja Pekka Halosen taitelijakodissa. Sen sijaan Aleksis Kiven kuolinmökki ja Järvenpään Ainola ovat kiinni.

Kimmo Haimi

Mielikuvitus lähtee laukalle Tytyrin hämärissä käytävissä.

4. Vuorenpeikot tanssivat kaivoksen uumenissa

Miltä tuntuu sadan metrin syvyydessä maan alla?

Kylmältä ja ahdistavalta, ajattelin, kun numerot hissin näytöllä viuhuivat eteenpäin.

Pohjalla jännitys vaihtui nopeasti innostukseen. Käytävät olivat tilavia, ja kivisistä seinistä kaikuvat askeleet veivät mielen entisaikojen kaivos­elämään. Kylmä ei tullut, sillä lämpötila pysyy vuoden ympäri noin kahdeksassa asteessa.

Ja mikä parasta: aamulla ei tarvitse päivittää tuskastuneena sääennustetta. Maankamaran alla syyssade ei pääse piiskaamaan kasvoja!

Yli satavuotiaassa Tytyrin kaivoksessa louhitaan yhä aktiivisesti kalkkikiveä. Kaivoksessa toimivat myös Tytyrin Elämyskaivos, kaivosmuseo ja Koneen hissilaboratorio.

Vaikuttavinta vierailulla oli valtavassa montussa välkkyvä valotaide Edvard Griegin Vuorenpeikkojen tanssin kaikuessa seinillä. Kuin suoraan sadusta!

Kaivoskierrokset ovat opastettuja, ja liput tulee ostaa etukäteen verkosta. Osa kierroksista on suunniteltu perheen pienimmille.

Kalkkikiven pilkkominen ja vanhaan vinokuiluhissiin kiipeäminen ovat takuuvarmasti mieleenpainuvia lomamuistoja.

Riitta Mustonen

5. Kotka on itärannikon kätketty helmi

"Kotkassahan ei ole saaristoa?" Toimittajan kysymys kuulostaa kotkalaisen korvaan hassulta, mutta kertoo siitä, että itäisen Suomenlahden rannalla sijaitseva Kotka on matkailukaupunkina jäänyt tuntemattomaksi ja läntisten Hangon ja Tammisaaren varjoon.

On kuitenkin monta syytä, miksi Kotka on oiva lomakohde. Lue parhaat vinkit Kotkan matkalle täältä.

