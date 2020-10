Vaihda farkut verkkarihousuun ja lähde tapaamaan Annelia – Ylioppilaskunnan Laulajien komea ja haikea esitys johdattaa Pohjois-Karjalaan

Mieskuoro Ylioppilaskunnan Laulajat on tehnyt Leevi and the Leavingsin vuonna 1986 levyttämästä ikisuosikista oman versionsa.

Katso ja kuuntele video ja lähde Pohjois-Karjalaan.

