Korona näkyy koirahoitolassa hoidokkipulana – "Tämä on ollut koirahoitoloille hirveän paha homma, mutta niillä, jotka selviävät, on ensi vuonna töitä"

Eija Mansikkamäki

"Koirat voivat aluksi vähän vierastaa, mutta kun niiden kanssa lähtee lenkille, niistä tulee kaverit", Maija Ahola sanoo.

Korona ja matkustamisen hiljeneminen näkyvät koirahoitolassakin.

"Tavallisesti syyslomaa edeltävä perjantai on yksi koko vuoden kiireisimmistä päivistä joulun ja juhannuksen ohella, mutta nyt meillä on tyhjiäkin paikkoja", sanoo yrittäjä Maija Ahola ja ohjaa samalla uuden tulokkaan omaan huoneeseensa.

Yleensä koirat tuodaan viikoksi tai kahdeksi, kun perheet lentävät etelään, mutta ei tänä vuonna. Osa tuo toki nytkin ja lyhyemmäksikin aikaa, mutta pidemmät jaksot puuttuvat.

”Koirat otetaan mukaan esimerkiksi mökeille. Tämä korona on ollut koirahoitoloille hirveän paha homma, koska monien toiminta on kiinni ulkomaanmatkailusta. Olen itse iloinen, että minulla on hirveän uskolliset asiakkaat”, Ahola sanoo.

”Olen miettinyt, että niillä, jotka tästä selviävät, on ensi keväänä ja kesällä töitä. Silloin tulee hoitoon koronakoiria, kun rajat aukeavat ja ihmiset havahtuvat, että mihinkäs tämä koira laitetaan matkan ajaksi.”

Koronan aikana moni on ottanut koiran, kun hoito kotona ollessa on ollut helppoa.

Aholan koirahoitola Luonnonrauha sijaitsee nimenä mukaisesti aidolla maaseudulla Kärkölässä Lahden ja Helsingin välimaastossa. Sinne ajetaan peltojen välissä hiekkatietä, ja matkalla näkyy lehmiä ja hevosia, ja niitä on perilläkin. Aholalla on toimiva maatila, jolla on emolehmiä, ravisukuisia hevosia sekä pellot rehunurmella.

Koirahoitolan Maija Ahola perusti kolme vuotta sitten.

"Tämä lähti oikeastaan siitä, kun tutut toivat koiransa minulle hoitoon lomansa ajaksi. Ajattelin, että tästä voisi tehdä maatilalle sivuelinkeinon, ja oli pakkokin, koska maatilani on pieni eikä perusmaatalous kannata. Koirat olivat mieluisa valinta liitännäiselinkeinoksi, koska olen aina pitänyt koirista.”

Niinpä koirille rakennettiin omat uudet tilat entisen navetan ja tallin jatkoksi.

Jokaiselle koiralle on oma, noin yhdeksän neliömetrin huone, jossa on pedin ja ruokakupin lisäksi lasiovi käytävälle kurkistelua varten. Ovien edessä odottavat koirien omat valjaat ja taluttimet. Hoitopaikkoja on kymmenen.

”Huoneista tehtiin tarkoituksella reilunkokoiset, jotta sinne voi laittaa muita eläimiä, jos ei koiria tulisikaan. Tuntuihan se vähän pähkähullulta idealta laittaa koirahoitola tänne metsän keskelle.”

Koiranhoito on nyt Aholalle kuitenkin nyt pääelinkeino.

Ahola lenkittää hoidokkejaan kolmesti päivässä. Haukuntaa kuuluu lähinnä eläinten vaihdon yhteydessä, ja kun valot sammutetaan illalla, porukka nukkuu.