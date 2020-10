MT 10 kysymystä 16.10.2020 1. Mitä valtiovarainministeri Matti Vanhanen on ehdottanut liikenneveron perusteeksi? 2. Kuka suomalaismepeistä on Votewatch-järjestön mukaan parlamenttitehtäviensä perusteella vaikutusvaltaisin? 3. Yksityisiä terveyspalveluita tarjoava Pihlajalinna on perustettu 2001. Missä? 4. 16. lokakuuta vietetään maailman ruokapäivää, mutta mikä YK:n vuotuinen päivä on sitä edeltävä päivänä? 5. Miten Altian ensi vuonna markkinoille tulevaan Kosken­korva Climate Action -vodkaan käytetty ohra on tuotettu? 6. EU on kieltänyt direktiivillä porsaiden hännän katkaisemisen, mutta moniko maa Suomen lisäksi kieltoa todellisuudessa noudattaa? 7. Missä MTK:n kotieläinasiamies Rauli-Jan Albert on syntynyt? 8. Kuinka paljon yritys­saneeraukseen pyrkivä Otso Metsäpalvelut Oy on velkaa tavallisille metsäomistajille? 9. Mihin UPM on alkanut rakentaa uutta biokemikaalijalostamoa? 10. Missä sijaitsee Tytyrin kalkkikivikaivos, joka on yhä jatkuvasta louhinnasta huolimatta myös yleisölle avoin vierailukohde?