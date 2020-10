MT 10 kysymystä 23.10.2020 1. Mitä erikoista on Pyhtään lentokentässä? 2. Mikä on MT:n Erä-sivulla ilmestyvän kolumnin nimi? 3. Mikä on kuvassa näkyvän hirsitalon rakenteen nimi? 4. Miten jatkuu Frederikin Titanic: "Maine kauas kantautui..."? 5. Miten jatkuu Virve Rostin Menolippu: "Minut jätti hän, mun kuuli lähtevän..."? 6. Miten jatkuu lastenlaulu Ihme ja kumma: "Muurahaiset aina rakentaa ja rakentaa..."? 7. Mitä on plogging? 8. Mikä on Petri Pietiläisen Rakentaja-nimisessä Vuoden Luontokuvassa? 9. Mikä on hevosmaailmassa dandy? 10. Kuinka mones päivä juhannusaatto on vuonna 2021?