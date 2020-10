Pubiruokaa hienosti klubilla satamakaupungissa

Leivitys oli rapea, kala tuoretta, ranskalaiset perunat hyvän makuisia ja remouladekastike täydensi annosta.

Aiemmin herra­kerhona toimineelle Kotkan Klubille pääsee kuka vain syömään lounasta kristallikruunujen alla diskohile-­tuoleilla istuen ja taidetta ihaillen. Seisovasta pöydästä saa hakea salaatit lisukkeineen ja lämpimän ruuan: käyntipäivänä tarjolla oli hampurilainen tai fish and chips.

Satamakaupungissa kun ollaan, valinta kallistui kalaan. Vaikka Klubilla vannotaan kotimaisen kalan nimeen, tässä annoksessa kala oli turskaa niin kuin sen perinteisesti kuuluukin.

Leivitys oli rapea, kala tuoretta, ranskalaiset perunat hyvän makuisia ja remouladekastike täydensi annosta.

Toiselle lautaselle annostelin salaatteja, joista erityisesti makeantuliseksi maustettu porkkanaraaste ansaitsee erityismaininnan. Osa lisukkeista vaikutti olevan suoraan purkista, ja herkkusieniin oli hurahtanut suolaa niin että silmiä kirvelsi. Oman maun mukainen annos syntyi silti helposti.

Lounaaseen kuuluvat vielä leipä ja voi, jälkiruoka ja kahvi tai tee.

Vaikka paikka on hieno, arkilounaan hinta on maltillinen 11,90 euroa. Lapsilta veloitetaan euro per ikävuosi.

Kotkan Klubi, Kirkkokatu 2, 48100 Kotka