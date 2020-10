Savupalvia, piirakoita ja 82-vuotiaan yrittäjän huipputason palvelua – siinä kauppa-auto Varman valttikortit

Saara Lavi

Yrittäjä Matti Sallinen nauttii työstään kauppa-autoilijana. "Jos satavuotiaaksi eläisi, niin ehtisi olla vielä eläkkeelläkin", hän suunnittelee.

"Tuut", kauppa-auto Varman äänitorvi halkoo ilmaa Enonkosken keskustassa.

Bussipysäkille on jo muodostunut pieni jono asiakkaita, kun Matti Sallisen punakeltainen "metsämarket" jarruttaa pysäkille ja ovi aukeaa sihahtaen. Asiakkaat piipahtavat myymälässä muutama kerrallaan. Harvalla on kiire. Ostokset etsitään rauhassa, ja kuulumisten vaihtamiselle jää aikansa.

Sallinen palvelee jokaisen asiakkaan yksilöllisesti. Osan kanssa hän lukee yhdessä kauppalistaa ja nostelee tarvikkeita koriin. "Katon, löytyikö kaikki mitä piti."

Samalla tulee itselle liikuntaa, kun nousee välillä kävelemään, 82-vuotias yrittäjä sanoo.

Ikä ei Sallista paina, kun elämäntapa vetää kiertämään syrjäisiä hiekkateitä ja palvelemaan asiakkaita. "En minä tällä rahaa tee. Mutta eikö oo mukava työ, kun tapaa ihmisiä. En osaisi olla kotona."

Ajopäivinä mies keittää kahvit viideltä, ja käynnistää kauppa-auton puoli kuudelta. Ensin suuntana on joensuulainen leipomo, josta matkaan lähtevät myymälän suosikkituotteet, tuoreet karjalanpiirakat, kauraleivät ja makeat leivonnaiset.

Leipomokäynnin vuoksi jo ennen ensimmäistä kauppapysäkkiä takana on yli sata kilometriä.

Sallinen on ajanut kauppa-autoa vajaat 50 vuotta. Sitä ennen hän ehti viljellä maata kymmenen vuotta, ja kokeilla myös leipomotyötä ja metsäsavottaa.

Kauppa vei lopulta voiton. Perheellä oli enimmillään viisi toimipistettä ja 22 työntekijää. Nyt jäljellä on liikkuvan myymälän lisäksi Viurunniemen kyläkauppa Outokummussa, missä Sallinen asuu. Apuna hänellä on toinen kuljettaja, joka ajaa kaksi lyhintä reittiä viikossa, sekä varastotyöntekijä jonka kanssa autoa pakataan.

Saara Lavi

Pohjois-Karjalaa ja Pohjois-Savoa kiertelevä kuljettaja antaa päättäjille kipakkaa palautetta teiden kunnosta. "Moni tie on kauheassa kunnossa."

Metsämarketiksi kutsutun myymäläauton reitit kulkevat Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savon pohjoislaidalla. Lyhimmät reitit ovat noin 50 kilometriä ja pisimmät pari sataa. Kauimmin aikataulussa on ollut reitti, jota on ajettu jo 50 vuotta. Sen varrella on asiakkaita, jotka ovat asioineet kauppa-autossa koko puolen vuosisataa. Heistä on tullut hyvin tuttuja.

"Moni ihmettelee, miten jaksan. Mutta tykkään tästä hommasta, tämä on monipuolista. Haluan myös näyttää, että jaksan yli 80-vuotiaanakin tehdä töitä. Pojanpoika oli kehunut minua koulussa viriiliksi", Sallinen naurahtaa.

"Jos satavuotiaaksi eläisi, niin ehtisi olla vielä eläkkeelläkin", hän suunnittelee.

Jatkamisen ratkaisee viime kädessä ajokortti, joka on katkolla kahden vuoden välein. "Kyllä ne syynäävät tarkasti. Mutta olen aika hyvässä kunnossa. Ei ole sokerit koholla, eikä verenpaine."

Näin syksyllä kaupassa kävijöitä kertyy reitin varrelta noin sata. Kesällä määrä on monesti yli 150 henkeä. Metsämarketin lisäksi Suomen kyliä kiertää tiettävästi vain muutama muu kauppa-auto. Sallinen arvelee yhteismääräksi viittä tai kuutta.

Kesän lopulla sattuneen autorikon vuoksi Sallinen ajaa nyt tietyt kohdat reitillä vielä aiempaakin varovaisemmin. Samalla hän lähettää päättäjille tiukkoja terveisiä.

"Tiet ovat kauheassa kunnossa. Vaikka auto olisi uusikin, se voi näillä ajaessa hajota." Sallisen auton vaihdelaatikko hajosi hiekkatien nimismiehenkiharaa ajellessa. "Siinä jäi useamman päivän myyntikin saamatta."

Saara Lavi

Enonkoskelainen Arsi Punnonen käy Metsämarketissa viikoittain. "Kaikki perusjutut löytyy", hän kehaisee.

Enonkoskelainen Arsi Punnonen on käynyt kauppa-autossa ostoksilla viikoittain jo kolme vuotta. Hän nousee myymälään paikallisen osuuskaupan kohdalta. "Täältä saa vähän erilaisia tuotteita. Ruisleipää, karjalanpiirakoita, porsaankyljyksiä ja karjalanpaistilihoja", Punnonen listaa ostoksiaan. "Kaikki perusjutut löytyy, mitä ihminen tarvitsee."

Valikoimaa kehuvat myös Pekka ja Marja Laitinen. "Ihan sen takia käydään, että täällä on erilainen valikoima. Muuten täällä Enonkoskella on vaan yksi kauppa."

Ulla Loikkasen vakio-ostoksia ovat leipomotuotteet. "Tosi hyviä kaikki. Ei tarvitse aina itse leipoa."

Sallinen tuntee asiakkaansa, minkä vuoksi hävikki pysyy hyvin pienenä. Hän torjuu sitä myös hyväntekeväisyydellä. "Kaikilla ei rahat tahdo riittää. Olen antanut päiväystuotteita tai päiväystä lähestyviä ilmaiseksi monet kerrat."

Kulutustottumukset vaihtelevat kausittain. Näin syksyllä alkaa sian etuvartin osto, Sallinen kertoo, viitaten sian etuneljännekseen jonka hän itse pilkkoo varastollaan. "Kesällä taas ei läskilihaa mene."

Korona vaikutti keväällä Sallisen bisnekseen positiivisesti. "Moni osti isompia määriä, ja kävi harvemmin kaupungissa."

Myös syksy on ollut kauppa-autossa vilkas. "Tuntuu, että reittiä kannattaisi ajaa läpi talven, jos vain terveys kestää."

Talvella, kun aikaa on enemmän, Sallinen saattaa välillä hörpätä asiakkaiden kanssa myös kahvit. "Yhdessä talossa keitetään aina iltapäiväkahvit", yrittäjä myhäilee.

Samalla voidaan katsella asiakkaiden lomakuvia ja jutella muita kuulumisia. Sallinen uskoo vakaasti palvelun merkitykseen.

"Ei ihmiset lopulta halvan kahvin tai voin perässä ostoksille juokse, kyllä palvelu ja sopiva valikoima ovat tärkeitä."

Saara Lavi

Pekka ja Marja Laitinen hakevat kauppa-autosta usein etenkin lihaa, kalaa ja piirakoita.