<section><h2><p>Tunnetko suomalaisen maaseudun kuin omat taskusi? </p><p>Testaa visalla!</p></h2><p></p></section><section><h2><h2><strong>Kuinka moni suomalainen on tehnyt t&auml;n&auml; vuonna et&auml;t&ouml;it&auml;?</strong></h2></h2></section><section><h3><h2><strong>Mik&auml; oli Suomen kolmesta suuresta mets&auml;yhti&ouml;st&auml; alkuvuonna kannattavin?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Kuinka monta vuotta sitten Suomesta tuli EU:n j&auml;sen?</strong></h2></h3></section><section><h3>Vuoden 1948 Puutarhakirjassa puutarhasuunnittelun l&auml;ht&ouml;kohtana oli viljelyalan laskeminen viisihenkisen ruokakunnan tarpeen kautta. Vihanneksia tarvittaisiin 550 kiloa ja marjoja sek&auml; hedelmi&auml; 365 kiloa vuodessa. Kuinka suureen viljelyalaan kirja laskelman pohjalta p&auml;&auml;tyi?</h3></section><section><h3><h2><strong>P&ouml;yh&ouml;sen tilalla on 40 lyps&auml;v&auml;&auml; lehm&auml;&auml; ja yksi lypsyrobotti. Kuinka paljon maitoa tila tuottaa vuodessa?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Karviaisten tilalla viljell&auml;&auml;n h&auml;rk&auml;papua. Se sopii em&auml;nn&auml;n mukaan sopii hyvin makeisiin leivonnaisiin, sill&auml;</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Lapinlehm&auml;t ovat nyt harvinaisempia kuin pandat, joita WWF:n mukaan el&auml;&auml; luonnossa</strong>&nbsp;1&nbsp;864. Montako lapinlehmi&auml; on?</h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Millainen j&auml;lkiruoka on posset?</strong></h2></h3></section><section><h2><h2><strong>Kertaus on opintojen &auml;iti!</strong></h2></h2><p>Nyt meni suurin osa vastauksista v&auml;&auml;rin, kannattaa siis tarttua j&auml;ttilehteen esimerkiksi osoitteessa:&nbsp;<a href="https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/palvelut/nakoislehti">https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/palvelut/nakoislehti</a></p></section><section><h3><h2><strong>Vau, olet jo puolimaalainen!</strong></h2></h3><p>J&auml;ttilehdest&auml; saat lis&auml;tietoja kysymysten aiheista:&nbsp;https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/palvelut/nakoislehti</p></section><section><h3><h2><strong>&nbsp;Tiet&auml;j&auml;</strong></h2></h3><p>Onneksi olkoon, t&auml;m&auml; visa meni hienosti! Lue lis&auml;&auml;:&nbsp;https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/palvelut/nakoislehti</p></section>

