Viiden lapsen sijaisisä ja kaksi muuta valittiin vuoden isiksi

Hanna Linnove

Vuosien varrella Suomessa on palkittu yhteensä 37 vuoden isää.

Vuoden isä -palkinnon saa tänä vuonna kolme isää, jotka edustavat turvallista ja vastuullista isyyttä sekä edistävät esimerkillään hyvää arkea ja kunnioittavat lapsen oikeuksia ja etua. He ovat myös toimineet tasa-arvoisen perhe-elämän ja isyyteen liittyvien kysymysten parissa.

Siilinjärvellä asuva Petri Hartikainen, 46, on muun muassa ollut ainoana vanhempana viiden lapsen sijaisisä ja murtanut esimerkillään perinteisiä ennakkokäsityksiä.

Oululaisella Vesa Ilolalla, 53, on kaksi lasta, joista toinen on aikuinen ja toinen aikuistumassa. Hän on tehnyt tärkeää työtä esimerkiksi maahanmuuttajien kanssa.

Kolmen kulttuurin perheestä tulevalla espoolaisella Fabrizio Trottilla, 41, on sekä biologisia että adoptiolapsia. Hän on toiminut vertaistukena isille ja kehittänyt mentoritoimintaa nuorille.

Ensimmäinen Vuoden isä -palkinto jaettiin vuonna 2006. Tämän vuoden palkitut isät mukaan luettuna palkinnon on saanut yhteensä 37 isää.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist palkitsi vuoden isät tiistaina. Koronatilanteesta johtuen tänä vuonna ei järjestetty palkintojuhlaa.