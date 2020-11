Karu kuva tähteydestä: "Artistit ovat pelinappuloita ja euron kuvia" – entinen tangokuningas irtisanoi myynti- ja levytyssopimuksensa

Jaana Kankaanpää

Aki Samuli muutti maalle Pukkilaan puolitoista vuotta sitten.

Tangokuningas vuosimallia 2015 Aki Samuli ei ole lopettanut laulamista, mutta tekee sitä nyt omilla ehdoillaan. Hän jätti entisen laulu-uransa juhannuksena 2018 ja irtisanoi myynti- ja levy-yhtiösopimukset.

"Laulaminen on ihanaa, mutta itse alassa on liian paljon iloa ja riemua syöviä asioita. Matkat ovat pitkiä, keikkoja voidaan siirrellä ja tiedät oman elämäsi ja varmat työsi vain 30 päivää eteenpäin. Uhraat perhepiirin häät, hautajaiset ja synttärit, koska keikka menee kuitenkin aina kaiken edelle", Aki Samuli kuvaa artistien arkea.

"Tämä korona-aika on ainutlaatuinen hetki artisteille katsoa peiliin ja kysyä, että tätäkö minä haluan. Miksi, minkä verran ja minkä vuoksi? Moni on syntynyt soittimet ja mikrofoni käsissään, kun minä olen tullut alalle vasta 32-vuotiaana. Luulen, että osa on löytänyt elämänsä ja ymmärtänyt, että on muutakin kuin elää kiertolaisena."

Aki Samulin piirtämä kuva tähteydestä on karu.

"Hulluinta ja sokaisevaakin on, että ajat 400 kilometriä paikkaan, jossa ihmisillä on omat elämänsä, esiinnyt, on nostetta ja suosiota, saat tupla- ja triplaencoret, mutta kun se 90 minuuttia on ohi, takahuoneessa valot sammuvat ja menet yksin hotellihuoneeseen odottamaan seuraavaa päivää ja sitä 90 minuuttia. Sinusta ei jää mitään mihinkään, paitsi sen illan ajan. Senkö ajatuksen varaan pitäisi rakentaa koko elämänsä?"

Aki Samuli ei ole ainoa, joka on irtisanonut kumppanisopimuksensa. Miksi?

"Olemme pelinappuloita, euron kuvia. Vaikka olen osallistunut kilpailuun ja voittanut sen, eikä minusta olisi tullut laulajaa ilman tangomarkkinoita, olen silti rakentanut itseni ja työni. Halusin jo voittoillasta lähtien olla itsenäinen enkä voinut edes ajatella jättäväni omaa urani, elämääni ja elintasoani kahden minulle vieraan ihmisen käsiin."

Kun ostaja ostaa ja myyjä myy artisteja, ihmisyys katoaa, Aki Samuli sanoo.

"Mutta uuden tulokkaan on vaikeaa mennä sanomaan, jos jokin ei sovi omille arvoille. Olet heti vaikea ihminen."

AlfaTV:ssä pyörii parhaillaan Kuninkaalliset kimpassa -tv-sarja, joka kuvattiin kesällä Aki Samulin tilalla. Kruunupäät konsertoivat ladossa ja heille oli tehty pellolle viikoksi leiri suihkukontteineen, festaritelttoineen ja asuntoautoineen.

Isännästä on hienoa, kuinka tanssi yhdistää suomalaisia ja kulttuurierot elävät.

"Kun vuoden kiertää maata ristiin ja rastiin, näkee aika paljon asioita. Ihmiset ovat oikeasti erilaisia Savossa, Karjalassa ja Pohjanmaalla, eivätkä kaikki suomalaiset ole juroja."

Hän uskoo myös, että tanssilavat aukeavat ja harrastajajoukko nuortuu.

"Mutta se on kyllä ristiriitaista, että jengi katsoo nenä kiinni telkkarissa vauvasta vaariin niitä samoja tansseja, joita me esitämme, mutta hienommilla nimillä ja sovituksilla. Toinen on ykkösjuttu ja toinen junttijuttu."

Lue myös:

"Touhu lähti vähän lapasesta, siltä reissulta tulin kotiin kahden kissan, kahden pässin ja yhden lampaan kanssa" – laulaja Aki Samulin esittelee uskomattoman eläinkatraansa