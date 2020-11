Millainen isä olet? Selvitä MT:n leikkimielisellä testillä!

<section><h2><h2 style="text-align:center;"><strong>Millainen is&auml; olet?</strong><br /></h2></h2><p><p>Oletko sohvaperunais&auml; vai valmentajais&auml;? Selvit&auml; t&auml;st&auml;, miten lapsesi sinut n&auml;kev&auml;t!</p><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Jukka Pasonen</p></p></section><section><h2><h2 style="text-align:center;"><strong>Sohvaperunais&auml;</strong></h2></h2><p><p>Olet sohvaperunais&auml;! Tapahtuipa mit&auml; tahansa, sinut l&ouml;yt&auml;&auml; varmimmin sohvan l&auml;himp&auml;rist&ouml;st&auml;. Sinulla on aikaa kuunnella lastesi ajatuksia, etk&auml; luo heille turhia suorituspaineita. Kanssasi on helppoa olla.</p><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Kari Salonen</p></p></section><section><h3><h2 style="text-align:center;"><strong>Valmentajais&auml;</strong></h2></h3><p><p>Olet valmentajais&auml;! Sinut n&auml;kee varmimmin j&auml;&auml;hallin, jalkapallokent&auml;n tai musiikkiopiston liepeill&auml;. Lapsesi oppivat sinulta aktiivisen el&auml;m&auml;ntavan, johon kuuluu, ett&auml; tuloksiin p&auml;&auml;st&auml;&auml;n harjoittelulla, harjoittelulla ja harjoittelulla.</p><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Johannes Tervo</p></p></section><section><h3><h2 style="text-align:center;"><strong>Mets&auml;st&auml;j&auml;is&auml;</strong></h2></h3><p><p>Olet mets&auml;st&auml;j&auml;is&auml;! Loppusyksyst&auml; sinua ei viikonloppuisin paljon kotona n&auml;e, mutta ainakin lapsesi oppivat, ett&auml; s&auml;&auml; on pukeutumiskysymys. Perheess&auml;nne sy&ouml;d&auml;&auml;n paljon riistaa, ja lapsetkin tiet&auml;v&auml;t, mist&auml; ruoka lautaselle tulee.</p><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Johanna Kokkola</p></p></section><section><h3><h2 style="text-align:center;"><strong>Vempainis&auml;</strong></h2></h3><p><p>Olet vempainis&auml;! Aina jostain l&ouml;ytyy uusi laite, joka helpottaa arkeasi. Pysyt aktiivisena, kun kunnostettavaa tai huollettavaa riitt&auml;&auml;. Kasvatat samalla lapsistasi etevi&auml; insin&ouml;&ouml;rinalkuja.</p><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Miina Lepp&auml;nen</p></p></section><section><h3><h2 style="text-align:center;"><strong>Isois&auml;is&auml;</strong></h2></h3><p><p>Olet isois&auml;is&auml;, siis is&auml; ja isois&auml; - ainakin henkisesti! Lapsenlapset ovat sinulle kaikki kaikessa, ja niin olet sin&auml;kin lapsenlapsillesi. Nauti, jos saat v&auml;lill&auml; heng&auml;ht&auml;&auml; pelk&auml;ss&auml; aikuisseurassa!</p><p>&nbsp;</p><p>Kuva: MT:n arkisto</p></p></section><section><h3><h2 style="text-align:center;"><strong>Urais&auml;</strong></h2></h3><p><p>Olet urais&auml;! Ty&ouml; vie paljon aikaasi, ja olet kunnianhimoinen. Lapsesi oppivat, ett&auml; tavoitteisiin p&auml;&auml;seminen vaatii kovaa ty&ouml;t&auml; ja uhrauksia. Muista kuitenkin nauttia vapaahetkist&auml; heid&auml;n kanssaan!</p><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Juho Leskinen</p></p></section><section><h2><h2><strong>Viet&auml;t viikonloppua lastesi kanssa. Mit&auml; ohjelmaan ainakin kuuluu?</strong></h2><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Pirjo Latva-Mantila</p></h2></section><section><h3><h2><strong>Miss&auml; olit ja mit&auml; teit, kun ensimm&auml;inen lapsesi syntyi?</strong></h2><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Kari Salonen</p></h3></section><section><h3><h2><strong>Miten viet&auml;t arki-iltasi?</strong></h2><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Johannes Tervo</p></h3></section><section><h3><h2><strong>Miss&auml; perheesi lomailee?</strong></h2><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Jaana Kankaanp&auml;&auml;</p></h3></section><section><h3><h2><strong>Mit&auml; annat lapsillesi joululahjaksi?</strong></h2><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Jaana Kankaanp&auml;&auml;</p></h3></section><section><h3><h2><strong>Millaista ruokaa teill&auml; sy&ouml;d&auml;&auml;n, kun sin&auml; olet ruuanlaittovuorossa?</strong></h2><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Ari Nakari</p></h3></section><section><h3><h2><strong>Mik&auml; lapsestasi tulisi isona, jos sin&auml; saisit p&auml;&auml;tt&auml;&auml;?</strong></h2><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Petteri Kivim&auml;ki</p></h3></section><section><h3><h2><strong>Saat tehd&auml; viikonloppuna sit&auml;, mit&auml; eniten haluat. Minne suuntaat?</strong></h2><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Jukka Pasonen</p></h3></section><section><h3><h2><strong>Mik&auml; on unelmiesi is&auml;np&auml;iv&auml;lahja?</strong></h2><p>&nbsp;</p><p>Kuva: Jaana Kankaanp&auml;&auml;</p></h3></section>

Aiheet isä isänpäivä