Suomalainen hiekkamyrsky iskee edelleen – Daruden Sandstorm-kappaleella Spotifyssa jo yli 200 miljoonaa kuuntelua

Vuonna 1999 julkaistun kappaleen virallinen video on kerännyt YouTubessa kaikkiaan yli 192 miljoonaa katselukertaa.

Mikko Nieminen

Sandstormin on säveltänyt Ville Virtanen (vas.) ja tuottanut Jaakko ”JS16” Salovaara.

Suomalaisen Daruden Sandstorm-kappale on rikkonut kahdensadan miljoonan kuuntelukerran maagisen rajan Spotifyssa. Lisäksi Sandstormia on kuunneltu miljoonia kertoja muissa suoratoistopalveluissa kuten iTunesissa ja Deezerissä.

Sandstorm julkaistiin lokakuussa 1999, ja se levisi tarttuvuutensa ja tunnistettavuutensa ansiosta klubeille ja soittolistoille ympäri maailman. Ennen suoratoistopalveluiden aikaa kappale menestyi latauspalveluissa ja fyysisinä kappaleina. Se myi kultaa USA:ssa, Saksassa ja Ruotsissa sekä platinaa Iso-Britanniassa ja Suomessa.

Sandstorm on Spotifyn kuunnelluin suomalainen kappale. Siitä on tullut monella tapaa ikoninen hitti, jota on kuultu Hollywood-elokuvissa, mainoksissa ja hengennostatusbiisinä monissa kansainvälisissä urheilutapahtumissa.

Artisti Darude, oikealta nimeltään Ville Virtanen, on yhä kysytty ympäri maailman. Koronarajoitusten vuoksi hän ei kuitenkaan pysty keikkailemaan ulkomailla samaan tapaan kuin yleensä. Sen sijaan Darude tekee uutta musiikkia ja osallistuu virtuaalisiin konsertteihin eri sosiaalisen median alustoilla ja striimaa viikoittain omia opetus- ja DJ-lähetyksiä osoitteessa www.twitch.tv/darude.

Sandstormin on säveltänyt Virtanen ja tuottanut Jaakko ”JS16” Salovaara. Sen julkaisi ensimmäisenä 16 Inch Records. Virallisen musiikkivideon voi katsoa tästä linkistä.