Lyhytkalloisten koirien avuksi harkitaan Suomessa roturisteytyksiä – "englanninbulldoggin risteyttäminen herättäisi enemmän tunteita kuin brexit"

Roturisteytykset on Suomessa nostettu esiin keinona lyhytkuonoisten koirien terveydentilan parantamiseksi. Linja on poikkeuksellinen.

Jaana Kankaanpää

Bostoninterrieri Lennu siirrettiin sivuun julkisuudesta. Ulkomuotojalostuksen seurauksena rodulla on perinnöllinen alttius hengitysteiden ongelmiin. Lennu vastaanotti presidentti­parin kanssa perinteisiä joulutervehdyksiä vuonna 2016.

Lyhytkalloisten koirien jalostuksesta käydään kovaa keskustelua.

Syyskuussa Ruokavirasto kohahdutti raportilla, jonka mukaan liioitellun lyhyen kallon jalostaminen voidaan katsoa Suomen eläinsuojelulain vastaiseksi.

Samassa kuussa presidentti Sauli Niinistö ilmoitti, että presidenttiperheen bostoninterrieriä Lennua on tarkoituksella pidetty pois julkisuudesta. Syynä on lyhyeen kuonoon pyrkinyt ulkomuotojalostus.

Liioiteltu lyhytkalloisuus altistaa koiran muun muassa hengitys- ja lisääntymiskykyä haittaavalle oireyhtymälle, Ruokavirasto kirjoitti raportissaan. Käytännössä tämä voi näkyä esimerkiksi lähes jatkuvana suun kautta hengittämisenä, hengityksen rohinana tai synnytysvaikeuksina.

Kennelliitolla on koiraihmisille radikaali ehdotus: se kannustaa aktiiviseen keskusteluun roturisteytyksistä.

Viisaasti harkittujen roturisteytysten avulla voidaan edistää monien rotujen terveyttä ja elinvoimaisuutta, sanoo Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio.

Kennelliitto ei ole ainoa risteytyksiä vaativa. Viime vuonna Eläinlääkäriliitto vetosi, jotta englannin- ja ranskanbulldoggin sekä bostoninterrierin nykymuotoinen puhdasrotuinen jalostus lopetettaisiin.

Roturisteytyksiä vastustetaan kuitenkin laajasti jopa kennelliittojen kattojärjestön FCI:n taholta.

Suomen toiminta onkin Sainion arvion mukaan kansainvälisesti katsottuna hyvin poikkeuksellista.

Sainio on itse taustaltaan ulkomuototuomari. Hänen mukaansa koiranäyttelyissä pitäisi päästä pois ulkomuodollisia äärityyppejä suosivasta ajattelusta.

"Jotta näyttelyissä voitaisiin palkita korkeasti ulkonäöltään poikkeavia risteytysyksilöitä, tulisi myös rotujen rotumääritelmiä muuttaa. Näyttelyarvosteluissa on vain vähän mahdollisuuksia omille näkemyksille tai mielipiteille.”

Risteytykset ovat vanha jalostuskeino, jota on käytetty eri ominaisuuksien parantamiseksi. Kuonoa olisi lisäksi helppo jalostaa pidemmäksi. Se onnistuu yhdellä risteytyksellä, Sainio sanoo. Koirat ovat kuitenkin hyvin henkilökohtainen aihe.

Rodut merkitsevät enemmän kuin hauskoja lemmikkejä: ne ovat perheenjäseniä, osa historiaa ja jopa kansallista identiteettiä. Lyhytkuonoisista roduista monet ovat lisäksi maailmanlaajuisesti hyvin suosittuja.

Muutama roturisteytyksistä innostunut kasvattaja ei tilanteen muuttamiseksi riitä. Tarvitaan laajaa yhteisymmärrystä, Sainio sanoo.

Suomessa englanninbulldoggeja rekisteröitiin viime vuonna vain 149 kappaletta, mutta kotimaassaan Englannissa se on rekisteröintien määrän perusteella neljänneksi suosituin rotu.

”Englanninbulldoggi on kansallisrotu, englantilaisuuden symboli. Jos me Suomessa lähdetään tekemään siihen muutoksia, se herättää vielä enemmän tunteita kuin brexit.”

Kimmon Galleria

Ranskanbulldoggi on Suomessa 30 suosituimman rodun listalla. Luonteeltaan se on ystävällinen ja leikkisä seurakoira.

Mutta miten rodun puhtaudesta on tullut ihmiselle sydämenasia?

Puhdasrotuisten koirien juuret ovat viktoriaanisessa Britanniassa. Tuolloin ne olivat vaurastuneen aateliston suurta hupia.

Yhä täydellisemmän näköiset ja ”puhtaammat” rodut muodostuivat tärkeäksi tavoitteeksi, kirjoittaa jalostusasiantuntija Ingemar Borelius (Koiramme 7–8/2019). Hän on myös sileäkarvaisten noutajien Ruotsin rotuyhdistyksen perustaja.

Sileäkarvainen noutaja on esimerkki rodun puhtauden vaalimisen ehdottomuudesta: rotu luotiin pienestä joukosta toisilleen sukua olevia koiria.

Kun koirat ovat yhä enemmän toistensa kaltaisia, tuomarin työstä tulee haastavampaa, Borelius huomautti. Silloin liioitelluilla piirteillä on taipumus tulla palkituiksi näyttelyissä.

Suomessa on oltu risteytysten suhteen edelläkävijöitä. Yksi kotimaisista projekteista on ollut pinserin sekoittaminen sen sukulaisrotuun snautseriin.

Pinseri on vanha saksalainen koirarotu, joka tunnetaan muun muassa dobermannin kantarotuna.

Risteytyksillä on pyritty parantamaan pinserin terveyttä ja luonnetta. Kolmen sukupolven jälkeen erikoisrekisterissä olleet jälkeläiset hyväksyttiin viralliseen rotukirjarekisteriin.

Saksalaiset eivät kuitenkaan kiinnostuneet risteytyksistä, Sainio sanoo.

Roturisteytyksistä ei olla yksimielisiä Pohjoismaissa, eikä edes Kennelliiton sisällä. Ruotsissa koiranäyttelyssä pöydän putsasi Suomessa kasvatettu koira, jonka taustalla oli risteytyskoiria.

Kun asia selvisi ruotsalaisille, he ottivat koiralta palkinnot pois. Kennelliitto nosti asian esille. ”Kerroimme ruotsalaisille että hei, tämä on meidän rekistereissä ja ulkomuototuomari on arvioinut sen rodulleen tyypilliseksi. Ei asiassa pitäisi olla mitään epäselvää.”

Muissakin Pohjoismaissa on kuitenkin kunnianhimoisia roturisteytysprojekteja: Esimerkiksi Norjassa lunnikoiran monimuotoisuutta parannetaan risteyttämällä siihen useita eri rotuja.

Vessi Hamalainen

Kennelliiton jalostusasiantuntija Kirsi Sainio liputtaa harkittujen risteytyksien puolesta jalostuksen työkaluna. ”Nyt tuntuu olevan buumi tehdä ”omia” risteytyksiä, kun ihmiset ovat alkaneet kiinnittää näihin asioihin huomiota. Tästä ei ole roturisteytysprojekteissa kysymys.”

Voikin olla, etteivät risteytykset paranna maailmaa tai saa muilta mailta hyväksyntää, Sainio sanoo. Ihminen on kuitenkin ajatteleva olento, hän jatkaa.

”Johtopäätöksiä ei voida tehdä, ellei kokeilla ja katsota, toimiiko tämä menetelmä vai ei. Tosiasia on se, että jotakin täytyy tehdä. Jos roturisteytys ei mene eteenpäin, niin sitten täytyy avata, mikä on järkevä vaihtoehto. Kukaan ei ole ainakaan minulle vielä sellaista kertonut.”

Vaan jos risteytyksiä lähdettäisiin tekemään, mihin lyhytkuonoisia rotuja kannattaisi risteyttää?

Roduissa ei kannata mennä hirveän tiukkaan seulontaan, Sainio pohtii. Koko tosin asettaa rajoituksia. Esimerkiksi ranskanbulldoggi on pieni rotu ja se täytyy ottaa sopivia risteytyksiä pohtiessa huomioon.

”Beagle olisi sopivan kokoinen ja näköinen. Mutta se on ensiksikin metsästyskoira, mitä ranskanbulldoggi ei ole lainkaan.”

Beaglella on lisäksi geeniperimässään sama mutaatio, joka altistaa ranskanbulldoggin välilevytyräytymille.

”Selkäongelmat ovat ranskanbulldoggeilla yhtä paha hyvinvointiongelma kuin hengitysvaikeudet. Samanlaisia ongelmia ei kannata yhdistää.”

Toisen rodun ei kannata myöskään olla sellainen, jonka oma perimä on kapea.

Riitta Mustonen

Koira, jolla on vaikeuksia hengittää kunnolla sierainten kautta, voi levätä lelu suussa saadakseen tarpeeksi happea. Kuvassa ranskanbulldoggi.

Koirien terveyden merkitys myönnetään koiramaailmassa laajasti.

Siitä, miten terveempiin koiriin tulisi pyrkiä, on sen sijaan erimielisyyksiä.

Kolmen lyhytkuonoisen koirarodun jalostussäännökset tiukentuvat ensi vuonna: englanninbulldoggin, ranskanbulldoggin ja mopsin. Jalostukseen käytettävät yksilöt on tutkittava entistä tarkemmin.

Suomen Mopsikerhossa roturisteytyksiä ei kannateta. Yhdistys vetoaa siihen, ettei mopsi kanna samaa haitallista DVL2-geenimutaatiota, mitä esimerkiksi bulldoggeilla tavataan. Kyseinen mutaatio on yhteydessä muun muassa kallon ja selkärangan epämuodostumiin ja hampaiston poikkeavuuksiin.

Varovaista kiinnostustakin löytyy.

Suomen Ranskanbulldogit ry on mukana asiantuntijajäsenenä Suomen Kennelliiton perustamassa työryhmässä, johon kuuluvat myös roturisteytysprojektia suunnittelevat yksityishenkilöt.

Myös Suomen englanninbulldoggiyhdistys on ilmoittanut olevansa avoin kaikelle keskustelulle. Yhdistyksen hallitus on asettanut selvitysryhmän, jonka tehtävä on valmistella mahdollisen roturisteytystyöryhmän perustamista.

Sainio penää myös ostajan vastuuta.

Pennunostajien tulisi sitoutua ottamaan selvää siitä, mistä koiransa hankkivat. Yhdistysten työ rotujen terveyden parantamiseksi on turhaa, jos ihmiset ostavat pentukuumeessaan minkä tahansa vastaan tulevan koiran. ”Vaikka ostaisi rekisteröimättömän pennun, senkin vanhempien terveystuloksista pitää kysyä.”

Poikkeusaika on lisännyt ajattelua, jossa lemmikki pitää saada heti paikalla.

”Koirien terveys ei ole mielipidekysymys. Siihen on jokaisen kiinnitettävä huomiota, oli keinoista mitä mieltä tahansa.”

Ensi vuoden alusta englanninbulldoggien terveysohjelma laajenee. Pakolliseksi tulevat esimerkiksi lonkkatutkimus, polvilumpioiden sijoiltaanmenon varalta tehtävä tutkimus ja silmätutkimus. Rodulla tavataan DVL2-nimistä geenimutaatiota, joka aiheuttaa muun muassa lyhytkalloisuutta ja rintarangan ja hännän nikamien epämuodostumia.