Mille suurpedolle hirvenmetsästys on ravinnon hankinnan kannalta hyödyksi? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 19.11.2020 1. Mitä Auringosta jää viimeisenä jäljelle sen jälkeen, kun se on käyttänyt polttoaineensa loppuun? 2. SpaceX-yhtiön alus Crew Dragon telakoitui onnistuneesti Kansainväliselle avaruusasemalle. Mistä alus laukaistiin? 3. Kuinka monta ihmistä on kävellyt Kuun pinnalla? 4. Mistä ruuasta saa tuoreen selvityksen mukaan eniten ravintoaineita vähimmillä hiilidioksidipäästöillä? 5. Mitä kyytöille syötetään Hyvinkäällä Itämeren auttamiseksi? 6. Kuka artisti kuvassa on? 7. Ismo Alanko juhlii tänä vuonna 60 vuotta jatkunutta elämäntaivaltaan. Missä seuraavista yhtyeistä hän EI ole soittanut? 8. Yhä useampi käyttää erilaisia suoratoistopalveluita. Mikä on Suomen käytetyin suoratoistopalvelu? 9. Minne perustetaan Suomessa uusi kansallispuisto? 10. Mille suurpedolle hirvenmetsästys on ravinnon hankinnan kannalta hyödyksi?