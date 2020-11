18-vuotispäivä tarkoitti Vuoden nuorelle lintuharrastajalle lupaa lähteä rengastamaan lintuja – "Kun lintuharrastuksessa pääsi alkuun, se oli menoa sitten"

Jyrki Mäkelä

Lintuharrastuksessa Akseli Myllynevaa kiinnostaa erityisesti harrastuksen tieteellinen puoli, ei tiettyjen lajien bongaaminen.

BirdLife Suomi on valinnut 18-vuotiaan Akseli Myllynevan Vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi.

Lapin Posiolla asuva lukiolainen kertoo olleensa innokas luonnossa liikkuja jo lapsena. Lintuharrastus tuli mukaan vuonna 2017.

"Kun lintuharrastuksessa pääsi alkuun, se oli menoa sitten, eikä ole käynyt mielessäkään, että lopettaisin", Myllyneva kertoo.

Myllyneva kerää lintuhavainnoistaan toisinaan pinnoja, mutta ei tee sitä tavoitteellisesti.

"Bongariksi en itseäni miellä", hän lisää.

Bongarilla tarkoitetaan lintuharrastajien keskuudessa sitä, että mennään katsomaan jotain tiettyä lintuyksilöä, jonka tiedetään olevan jossain tietyssä paikassa.

Lintuharrastuksessa Myllynevalle on tärkeää erityisesti harrastuksen tieteellinen puoli. Linnustonseurannoissa hän on osallistunut esimerkiksi talvilintulaskentoihin ja pesimälinnuston linjalaskentoihin.

Myllyneva suoritti lintujen rengastamiseen vaadittavan kokeen jo viime vuonna, mutta koska rengastajalta vaaditaan 18 vuoden ikää, hänen piti odottaa tämän vuoden elokuuhun, jotta vaadittava ikä tuli mittariin. Syksyn aikana hän on ehtinyt rengastaa yli 30 helmipöllöä ja muitakin pöllöjä.

Täysi-ikäisyys toi Myllynevalle myös ajokortin, mutta lintuharrastaja liikkuu edelleen valtaosin pyörällä 30 kilometrin säteellä kotoaan. Ajokortti on kuitenkin mahdollistanut esimerkiksi sen, että Myllyneva pystyi lupautumaan mukaan kotkanpesien etsintään.

Myllynevan on tarkoitus saada valkolakki ensi keväänä, ja lukion jälkeen vuorossa on varusmiespalvelus. Nuorella miehellä on myös muita tulevaisuudensuunnitelmia, eikä lintuharrastuksesta ole siinä ainakaan haittaa.

"Biologiaa olisi tarkoitus hakea opiskelemaan."

