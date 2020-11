Syntyvyyden alamäki katkesi – Annika Saarikko haluaa katkaista nuorten aikuisten epävarmuuden: "Suomi tarvitsee vauvoja, se pitää sanoa ääneen"

Kari Salonen

"Nyt kysymys on kärsivällisyyden hyveestä", pohtii tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.).

Syntyvyyden lasku on tänä vuonna pysähtynyt. Asia on pantu merkille myös hallituksessa.

"Kaiken tämän koronan keskellä on tapahtunut perhepolitiikassa kiinnostava käänne. Syntyvyyden lasku on nyt pysähtynyt. Se on valtavan iloinen asia", pohtii tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.).

"Kymmenen vuoden jyrkän alamäen jälkeen on mielenkiintoista nähdä tuleeko tästä käänne parempaan. Suomi tarvitsee vauvoja. Mun mielestä se pitää sanoa ääneen."

Saarikko haluaa, että lapset nostetaan politiikassa erityisteemaksi. Ministeri muistuttaa, että syntyvyyteen vaikutetaan parantamalla nuorten aikuisten uskoa tulevaisuuteen.

"Meidän pitää tehdä tästä sellainen maa, että nuoret aikuiset uskaltavat perustaa perheen. Kaikki merkit viittaa, että nuorten aikuisten epävarmuus on suurin syy, kun ei uskalleta perheellistyä. Syitä eivät ole lapsilisän suuruus tai kotihoidon tuki, epävarmuus on suurin syy, että lapsia ei uskalleta tehdä."

Annika Saarikko tietää, että lapsiperheet ovat olleet kovilla korona-aikaan. Lasten hoitaminen poikkeuksellisissa oloissa on vaatinut joustoa perheiden lisäksi työnantajilta ja työyhteisöiltä.

Ministeri kertoo tehneensä itsekin kotona asiaan liittyviä havaintoja.

"Tämä on aikamoinen sukupolvikokemus. Minulla on vuoden ikäinen lapsi, jonka elämästä yli puolet on ollut korona-aikaa. Hän tottuu siihen, että ihmisten kasvoista on puolet peitettynä."

Kun korona-aika alkoi, Annika Saarikko oli vielä äitiyslomalla.

"Minusta kaikessa päätöksenteossa on korostunut, että lasten ja nuorten asia on haluttu ottaa poikkeuksellisella tavalla politiikassa huomioon. On muun muassa lisätty etsivää nuorisotyötä sekä tukea kouluille ja harrastusten järjestämiseen."

Suuret kiitokset lähtevät kouluihin, joissa työskentely on hankaloitunut koronan myötä melkoisesti.

"Opettajilta on vaadittu poikkeuksellista venymistä. On maita, joissa koulut laitettiin kiinni. Suomi oli maa, jossa turvattiin yhden yön digiloikalla etäopetus ja ensimmäisenä avattiin kirjastot. Tämä on hieno viesti Suomesta ja Suomessa koulutuksen ja sivistyksen arvosta."

Kaiken kaikkiaan Suomi on selvinnyt Annika Saarikon mielestä koronan aikana poikkeuksellisen hyvin.

"Olemme tautimäärissä Euroopan parhain. Etenemistapa, joka syksyksi on valittu eli alueellinen päätöksenteko, näyttää toimivan. Jaottelu eri tautitilanteisiin ja alueellinen päätöksenteko näyttää toimivan."

"Tämä on nuorallatanssia. Tautitilanne voi pahentua nopeasti. Tilanne on vakava edelleen. Kysymys on kärsivällisyyden hyveestä."

Ministeri muistuttaa, että Suomessa politiikan päätösten lähtökohtana on edelleen tehohoitopaikkojen riittävyydestä huolehtiminen.

"Kun tullaan ihmisten arkeen, Suomi ansaitsee kiitokset. Pohjimmiltaan tähän tautitilanteeseen on vaikuttanut suomalaisten käytös. Ollaan kärsivällisiä, sitkeitä ja kuuliaisia. Kaikkea tätä, että tilanne on näin hyvä. Tämä vaatii meiltä kaikilta henkistä kanttia."

Ministeriltä liikenee ymmärrystä myös työyhteisöille, jotka ovat joutuneet etätöihin.

"Niin kauan kuin oma toimeentulo tai terveys ei ole vaakalaudalla, olemme kuitenkin onnekkaita. Rohkenen sanoa, että tämä tilanne on kaikkein raskain koronan vuoksi työnsä menettäneille."

"Toinen ryhmä, jonka nostan esiin, ovat ikäihmiset ja myös heidät, joiden elämässä on ollut yksinäisyyttä, sairautta tai vaikkapa mielenterveyden huolia. Valitettavasti näyttää siltä, että heillä joilla on jo ennestään ollut vaikeuksia, asiat eivät ole menneet parempaan suuntaan. Ei ole tarpeenmukaista luetella kenelle korona on tehnyt elämän kurjimmaksi."