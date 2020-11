Ihmiset & kulttuuri

Marjo Ylönen perusti kotikylälleen Hankasalmen Säkinmäelle luontomatkailuyrityksen – korona iski Suomeen samalla viikolla, kun verkkosivut avattiin Ihmiset & kulttuuri Hankasalmi Jukka Koivula Kävijöiltä saatu palaute on ollut niin ihanan kannustavaa, että se on auttanut yrittäjää katsomaan eteenpäin hidasteista huolimatta.

Petteri Kivimäki

Marjo Ylösen ensimmäinen vuosi luontomatkailuyrittäjänä on olut haastava koronan takia. Siitä huolimatta katse on eteenpäin ja uusiakin suunnitelmia on kypsynyt.

Syntyperäinen Hankasalmen Säkinmäen kylän asukas Marjo Ylönen on tehnyt pitkän elämäntyön maaseutuelinkeinojen parissa. ”Vanhaan aikaan meillä oli pieni lypsykarjatila. Lehmät lähtivät pois 1985 ja tilalle tuli lihakarjaa, jota kasvatettiin vuoteen 1996”, Ylönen kertoo. Eläintenpidon jälkeen Marjo ja Reino Ylönen siirtyivät luomuviljelijöiksi. ”Viimeiset kymmenen vuotta viljelimme ruokohelpiä. Lopetimme maatalouden viisi vuotta sitten ja vuokrasimme pellot pois.” Maatalouden töistä nainen siirtyi kauppojen tuote-esittelijäksi. Mielessä kypsyi kuitenkin samalla ajatus oman yrityksen perustamisesta. ”Olin vuosia haaveillut omasta, luontomatkailuun keskittyvästä yrityksestä. Pikkuhiljaa ympärilläkin alkoi tapahtua oikeita asioita. Etelä-Konne­veden kansallispuisto perustettiin kuusi vuotta sitten, ja myös läheistä Häähnintuvan ulkoilu­aluetta alettiin toden teolla kehittää”, Ylönen kertoo. Hankasalmen seudun ja lähi­alueiden kehittyvä matkailu antoi selkänojaa. Viime vuonna tapahtui lopullinen sysäys luontomatkailuyrittäjyyteen. ”Kevättalvella 2019 Jyväskylässä järjestettiin Retkelle-messut. Sanoin silloin miehelleni, että nyt pistän päähäni sellaisen pussin, josta ei näe ulos, mutta jonka läpi voi hengittää. Heittäydyin tuntemattomaan ja perustin Luontovireen”, Ylönen muistelee. Luontovire on luontomatkailuelämyksiä tarjoava yritys, jonka tukikohtana on Haukilammin tunnelmatupa Hankasalmen Säkinmäen kylän laidalla. Keskuspaikkana on suuren lammen laidalla sijaitseva 80-neliöinen mökki. Samalla tontilla on sauna, uimaranta ja laituri. ”Tämä on täyden palvelun paikka, jossa voi syödä ja yöpyä. Lampi on puhdasvetinen ja rantaan paistaa kesällä aurinko koko päivän. Mökin lähistöllä on kolme nuotiopaikkaa”, yrittäjä esittelee. Luontovireen yritysidea on omintakeinen. Ylösen vetämät retket perustuvat kätkettyjen luontokohteiden ihasteluun merkitsemättömien reittien ja valmiiden polkujen ulkopuolella. ”Nämä ovat metsiä, joissa olen kulkenut lapsesta asti. Haluan esitellä ihmisille sellaisia vähän piilossa olevia luontokohteita tallaamattomien polkujen varsilta. Ne ovat näiden metsien kätkettyjä aarteita, jotka muuten jäisivät useimmilta näkemättä”, Ylönen kertoo. Asiakkaille tarjotaan opastettuja luontokävelyitä kunkin ryhmän lähtötason mukaan. ”Huonojalkaisempia kuljetan eri reittejä kuin sellaisia, jotka haluavat liikkua vähän haastavammissa maastoissa.” Luontovire tarjoaa asiakkailleen myös yksityisyyttä. ”Sellaistakin palautetta on saanut luonnossa liikkujilta, että monissa kansallispuistoissa on jo liikaa ihmisiä. Täällä nuotiopaikat ja mökit saa omaan käyttöön ja aikaa voi viettää omalla porukalla.” Säkinmäki oli menneeseen aikaan vilkas ja aktiivinen kylä, mutta nykypäivään tultaessa palvelu toisensa jälkeen on lakannut. ”Vanhempani pitivät vuosikymmenien ajan kyläkauppaa, joka lopetti toimintansa 2001. Koulu lakkautettiin 2008 ja kylätalo siirtyi yksityisen omistajan käyttöön 2019”, Ylönen sanoo. Marjo Ylönen kertoo olevansa kotiseuturakas ihminen, jolle oman lähiympäristön elävöittäminen on tärkeää. ”Olen ajatellut, että tällaisen yrityksen perustaminen tekee hyvää laajemmin koko kylä­yhteisölle.” Ylönen valmisteli Luontovireen yritystoiminnan aloittamista vuoden 2019. Alkuvuodesta 2020 alkoi tapahtua. Keväällä avattiin Luontovireen verkkosivut ja kohteen markkinointi aloitettiin. Etelä-Konneveden kansallispuiston kanssa solmittiin yhteistyökumppanuus, joka mahdollistaa Luontovireen retket myös kansallispuiston alueella. Sitten koronavirus vyöryi Suomeen. ”Verkkosivut oli avattu edellisellä viikolla ja isompi markkinointikampanja ei ollut vielä edes kunnolla käynnistynyt, kun korona sulki yhteiskunnan. Kaikki loppui, ennen kuin oli alkanutkaan”, Ylönen harmittelee. ”Huomasin olevani tilanteessa, jossa yritystoiminta ei ala vetää, mutten voi palata kauppoihinkaan tekemään tuote-­esittelyjä, koska koronarajoitukset kielsivät sen.” Ylönen myöntää, että koronavuosi on ollut aloittelevalle yrittäjällä stressaava. ”Taloudellinen toimeentulo on aiheuttanut huolta. Päällimmäisenä tunteena on ollut myös harmitus, kun olisi ollut kova into aloittaa työt luontomatkailun parissa, ja sitten kaikki menee seis.” ”Kävijöiltä saatu palaute on ollut kuitenkin niin ihanan kannustavaa, että se on auttanut katsomaan eteenpäin hidasteista huolimatta.” Luontovireen kantavana toimintafilosofiana on, että luonnossa liikkuminen tekee ihmiselle hyvää. Suurperheen äiti kertoo ammentaneensa metsäluonnosta voimaa hektiseen arkeensa vuosikymmenten ajan. ”Metsä on elvyttävä, luovuutta lisäävä ja voimaa antava ympäristö. Olen päässyt nyt itse kouriintuntuvasti nauttimaan siitä lääkkeestä. Jalat ovat suunnanneet metsään, kun on ollut huoli tulevaisuudesta”, Ylönen kertoo. Vaikka koronavuosi on ollut aloittelevalle luontomatkailuyrittäjälle lamaannuttava, on katse jo tulevassa. ”En ole lannistunut vaikeuksissa huolimatta, vaan uusiakin ideoita on syntynyt. Pidän tähtäimen tiiviisti ensi keväässä, jolloin on tarkoitus hakea uutta alkua yritystoiminnalle. Toivossa eletään, että seuraava kevät olisi erilainen.” Petteri Kivimäki Marjo Ylönen pitää perheen ja ystävien tukea tärkeänä aloittelevalle yrittäjälle. Ylönen (vas.) joi nokipannukahvit Eeva-Liisa Saarenkallion, Aino Moision, Eija Pääkkösen ja Kristiina Kultaisen seurassa Haukilammin nuotiopaikalla. Petteri Kivimäki Luontomatkailuyrityksen lähtölaukka jäi telineisiin, kun koronaviruspandemia ryöpsähti viime keväänä. Aiheet Luontovire koronavirusepidemia luontomatkailu luontomatkailuyritys maaseutumatkailu