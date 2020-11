Kuinka suuri osa Suomessa tuotetusta luomuviljasta on kauraa? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 27.11.2020 1. Kenen tilalle Jan Vapaavuori valittiin Suomen Olympia­komitean puheenjohtajaksi? 2. Entä minkä järjestön puheenjohtajaksi Ylen toimitus­johtaja Merja Ylä-­Anttila valittiin hiljattain? 3. Minkä kolmikantaisen työryhmän Elinkeinoelämän keskusliitto päätti aiemmin jättää? 4. Minkä toimialan yrityksiä edustaa Finnet-liitto? 5. Millainen haittavaikutus tuoreen tutkimuksen mukaan kasvipohjaisten juomien ­runsaalla juomisella voi olla? 6. YK:n elintarvike- ja maa­talousjärjestö FAO ennustaa jo seuraavaa pandemiaa. Mikä se FAO:n mukaan on? 7. Kuinka suuri osa Suomessa tuotetusta luomuviljasta on kauraa? 8. Millä viljelykasvilla luomu­tuotetun sadon osuus on suurin kyseisen kasvin tämänvuotisesta kokonaissadosta, 28 prosenttia? 9. Missä toimii Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tuotantoeläin­sairaala? 10. Kuinka monta ahmankaatolupaa voidaan enintään myöntää kuluvalle metsästyskaudelle?