Mikä on konehoroskooppisi? Selvitä MT:n testillä, oletko tunteikas niittomurskain vai pöyhkeä puimuri

MT julkaisee hyvän mielen jutun joka joulukuun päivä aattoon asti kello 18. Muut jutut löydät täältä.

<section><h2><p>KONEHOROSKOOPPI</p></h2></section><section><h2><p>21.3.&ndash;20.4.:</p><p>Olet kynt&ouml;aura</p></h2><p><p>Itsevarmuus on kyntö­auran toinen nimi: oma&nbsp;kantapää on paras apuri. Kyntöaura ei suunnittele asioita ihan loppuun, mutta toimeen päästyään hän on valmis kääntämään sen viimeisenkin viilun.</p><p><br></p><p>Syvällinen kyntöaura vaatii vastapuolelta hieman ymmärrystä. Kyntöauran vahvan luonteen vuoksi meno on välillä melkoista rytyyttämistä.</p><p>Parisuhteessa parasta olisikin löytää aisapariksi joustava tyyppi.</p><p><br></p><p>Fyysisyys näkyy tarpeessa saada kroppa töihin. Täydellisen päivän päätteeksi lihaksia kuuluu vähän jomottaa. Juoksumatolla ravaaminen ei kyntöauralle passaa: työllä on oltava tarkoitus!</p><p><br></p><p>Seksuaalisuus on kyntöauran tärkeimpiä voimavaroja.</p></p></section><section><h3><p>21.4.&ndash;20.5.:</p><p>Olet kylv&ouml;&shy;lannoitin.</p></h3><p><p>Kylvölannoitin on huolellinen ja tuottelias, vaikka ei tuotteliaisuuttaan aina itse huomaa.</p><p><br></p><p>Juurevana tyyppinä koti on kylvölannoittimelle aina ykkönen. Omia tiluksia mukavampaa paikkaa ei maailmassa ole.</p><p><br></p><p>Talvet kylvölannoitin kulkee säästöliekillä.</p><p><br></p><p>Ylimielisyys on kylvölannoittimelle vierasta. Hänen lähellään muutkin saavat tilaisuuden loistaa. Puolien pitäminen on joskus vaikeaa. Kylvölannoitin ahertaa kärsivällisesti, mutta muut korjaavat sadon.</p><p><br></p><p>Alkuun kylvölannoitin voi antaa itsestäsi ujon vaikutelman. Se on vain pintaa: hän ei vain halua päästää puikkoihin ketä tahansa. Epämääräisiä haihattelijoita kylvölannoitin ei vantaidensa läheisyyteen kaipaa.</p></p></section><section><h3><p>21.5.&ndash;21.6.:</p><p>Olet p&ouml;yhin.</p></h3><p><p>Pöyhin on suurpiirteinen&nbsp;innostuja. Välillä pöyhin astuu vyötäröään myöten hetteikköön, mutta tuntuu kissan tavoin löytävän elämästään sen aurinkoisimman paikan.</p><p><br></p><p>Kärsimättömänä tuuliviirinä lepo vain tuppaa pöyhimeltä unohtumaan.</p><p><br></p><p>Samoilla hehtaareilla pyöriminen ei ole pöyhimen heiniä. Reissujalkaa polttaa ja siihen on vastattava. Uteliaisuus ja nautinnonhalu takaavat sen, ettei pöyhimen kanssa elävillä ole koskaan tylsää.</p><p><br></p><p>Nopeaälyisen keskustelijan klaavapuolena piileskelee pinnallisen piikikäs juoruilija. Mehevimpien tietojen etsijät kääntyvätkin luonnostaan pöyhimen puoleen. Pöyhin karhottaa mielellään sellaistakin, mikä ei hänelle kuulu.</p></p></section><section><h3><p>22.6.&ndash;22.7.:</p><p>Olet niittomurskain.</p></h3><p><p>Niittomurskain tuntee isolla työlevey­dellä. Yhtenä hetkenä hän kulkee iloisena pää pystyssä, toisena lakoaa kiukkuun ja epätoivoon.</p><p><br></p><p>Hänen muistinsa on suorastaan murskaava: yksityiskohdat tarrautuvat niittomurskaimen päähän kuin heinäpöly sieraimiin.</p><p><br></p><p>Parisuhde tämän suojelevaisen hellyyden soturin kanssa edellyttää herkkyyttä. Loukatusta niittomurskaimesta puskee haisevaa karhoa.</p><p><br></p><p>Syömisen kanssa on oltava tarkkana, sillä murskaimen vatsa käy suurella pyörimisnopeudella. Läheisiä kuormittaa niittomurskaimen taipumus olla huolissaan lyhyesti sanottuna kaikesta: entä jos huomenna sataa? Tai entä jos ei sadakaan?</p></p></section><section><h3><p>23.7.&ndash;22.8.:</p><p>Olet puimuri.</p></h3><p><p>Kun puimuri jyrisee paikalle, sen huomaa. Hän ei pelkää isointakaan peltoa: elämä on puimurin estradi!</p><p><br></p><p>Puimuri kantaa itsensä ylpeydellä. Hän on viljasäiliötä myöten täynnä elinvoimaa ja määrätietoisuutta.</p><p><br></p><p>Puimuri kertoo mielellään muillekin mitä tehdä ja ilmestyy sopivasti paikalle korjaamaan sadon.</p><p><br></p><p>Harva kuitenkaan näkee syöttöruuvin taakse. Itsevarman ulkokuoren takana piilee epävarmaa hapuilua: puimuri etsii jatkuvasti ympäristöstä vahvistusta tekemisilleen. Kriittisen katseen alla hän on herkästi kohlimet ojossa.</p></p></section><section><h3><p>23.8.&ndash;22.9.:</p><p>Olet lautasmuokkain.</p></h3><p><p>Työteliäs lautasmuokkain tuntuu tietävän luonnostaan, että vaatimattomuus kaunistaa. Vaikka leikkausjälki on priimaa, sillä ei kerskailla.</p><p><br></p><p>Lautasmuokkain ei oikein ymmärrä omaa tunne-elämäänsä. Hän tarkkailee itseään älyllisen etäisyyden päästä.</p><p><br></p><p>Ytimeltään lautasmuokkain on käytännöllisyydestään huolimatta boheemi. Vaikka pellolla kaikki on tarkassa järjestyksessä, traktorin hytissä vallitsee melkoinen siivo.</p><p><br></p><p>Ankara itsekritiikki on lautasmuokkaimen heikkous: olikohan muokkaussyvyys sittenkin liian suuri? Kriittinen ylianalysointi tietää haasteita myös lautasmuokkaimen läheisille.</p></p></section><section><h3><p>23.9.&ndash;23.10.:</p><p>Olet joustopiikki&auml;es. </p></h3><p><p>Joustopiikkiäkeen olemus vapauttaa jäykistyneimmänkin tunnelman. Hänen ympärillään on helppo hengittää.</p><p><br></p><p>Joustopiikkiäes arvostaa vapautta, eikä myötäilevästä luonteestaan huolimatta siedä tiukkoja rajoja. Hän empiikin helposti päätöksenteon äärellä.</p><p><br></p><p>Jälkiruokapöytään persoa äestä ei tarvitse kahta kertaa kutsua. Rento ulkokuori kätkee sisäänsä turhamaisen ytimen. Pinnallisena tyyppinä hän ei voi olla vilkuilematta peilikuvaansa vaikka jälkiruokalusikasta.</p><p><br></p><p>Joustopiikkiäkeen kyky joustaa on rajallinen. Seurassa hän myötäilee, kotona vänkää piikit pystyssä pienemmästäkin asiasta.</p></p></section><section><h3><p>23.10.&ndash;22.11.:</p><p>Olet py&ouml;r&ouml;paalain.</p></h3><p><p>Kun asia hoidetaan, se hoidetaan kunnolla. Pyöröpaalain ei jätä hommia puolitiehen.</p><p><br></p><p>Pyöröpaalain suojelee sisintään. Mystisenä persoonana hän käärii tunteensa niin syvälle mielensä seoskasvustoon, ettei niistä tahdo saada ulkopuolinen otetta.</p><p><br></p><p>Taipumus itsekriittisyyteen takaa sen, ettei pyöröpaalain ole koskaan tekemisiinsä täysin tyytyväinen. Pilaantui paali tai ei, herkkä pyöröpaalain vaatii kumppaniltaan tukea.</p><p><br></p><p>Charmikkaana persoonana pyöröpaalaimen ei tarvitse kauaa etsiä seuraa. Mustasukkaisuus on kuitenkin ihmissuhteissa alituinen vaaran paikka.</p><p>Toisaalta hänellä on arvokas kyky katsoa peiliin: pyöröpaalain myöntää auliisti munanneensa.</p></p></section><section><h3><p>23.11.&ndash;21.12.:</p><p>Olet lietevaunu.</p></h3><p><p>Välillä elämässä roiskuu, mutta lietevaunu ei turhia kainostele.</p><p>Lietevaunu ei peittele, ei hyvää eikä pahaa. Valmistaudu siis saamaan kysymykseesi vastauksena täyslaidallinen.</p><p><br></p><p>Eläimet hakeutuvat mielellään lietevaunun seuraan. Hän ei voi vastustaa mitään, millä on neljä jalkaa.</p><p><br></p><p>Lietevaunulla ei ole hajuakaan muodista: hän pukee setänsä kalastajahatun ja mummonsa huivin ja näyttää edelleen hyvältä. Kaikkein viimeiseksi lietevaunu haluaa olla hajuton ja mauton.</p><p><br></p><p>Suhteessa lietevaunu on harvoin mustasukkainen, vaan luottaa letkulevittimiensä hurmausvoimaan. Seikkailijana hän ei kuitenkaan tyydy tasavauhtiin. Arjen keskelläkin rakkauden sekoitinputki on pidettävä käynnissä.</p></p></section><section><h3><p>22.12.&ndash;19.1.:</p><p>Olet kasvinsuojeluruisku.</p></h3><p><p>Kasvinsuojeluruisku on täsmällinen ja päämäärätietoinen työntekijä, joka saa aikaan päivässä sen, mitä muut saavuttavat kolmessa.</p><p><br></p><p>Rankan työn jälkeen introvertiksi tunnustautuva ruisku vetäytyy loppuvuodeksi yksin pimeään. Tämä on toki ymmärrettävää, sillä työ on rankkaa ja saattaa hapottaa äkkinäistä puurtajaa.</p><p><br></p><p>Toisinaan muiden kriittisyys satuttaa kasvinsuojeluruiskua, mutta useimmiten ruisku sulkee korvansa joutavalta napinalta ja ottaa oman tilansa lievän röyhkeästi. Kyynärpäätaktiikka toimii aina – eihän kukaan voi korvata tätä pullistelijaa!</p><p><br></p><p>Parisuhteet ovat kasvinsuojeluruiskun vaiettu murheenkryyni. Kova kuori peittää ruiskun tyhjän sisimmän.</p></p></section><section><h3><p>20.1.&ndash;19.2.:&nbsp;</p><p>Olet jankkuri.</p></h3><p><p>Kaikki eivät käsitä tätä tulevaisuuden visionääriä. Jankkuri on syvällinen pohdiskelija ja varsinainen hedonisti, joka ei koskaan kieltäydy hyvästä ruuasta viinin kera.</p><p><br></p><p>Toisinaan nautiskelu johtaa sotkuun, eikä työn jälki ole siisteistä siisteintä. Jankkuri suhtautuu asiaan rennon boheemisti: ”Neroa eivät kaikki ymmärrä!”</p><p><br></p><p>Jankkuri on parisuhteessa syvällinen kuuntelija, joka ruotii riidat pohjamutia myöten. </p><p><br></p><p>Kumppani saa hänestä luotettavan parin, vaikkakin joskus pohdiskelusta ja filosofoinnista on enemmän haittaa kuin iloa. </p></p></section><section><h3><p>20.2.&ndash;20.3.:</p><p>Olet tarkkuussilppuri.</p></h3><p><p>Näpsäkkä tehopakkaus, oikea supertyyppi!</p><p><br></p><p>Tarkkuussilppuria ei kehuta syyttä. Rivakkuutensa lisäksi tarkkuussilppuri on mainio yhteistyökumppani.</p><p><br></p><p>Toisinaan tiimipelaajuus kostautuu. Mitä ihmettä yksin voikaan tehdä? Tarkkuussilppurin mielestä ei yhtikäs mitään!</p><p><br></p><p>Kotona tarkkuussilppuri on tomera keittiönvartija, joka raastaa, silppuaa ja tietenkin hienontaa. Hänen rakkaansa ei todellakaan näe nälkää.</p><p><br></p><p>Suutuspäissään tarkkuussilppuri räjäyttää maat ja taivaat, eikä kukaan säästy äänekkään tunteenpurkauksen jälkijäristyksiltä. Kannattaisiko joskus laskea kierroksia?</p></p></section><section><h2>Milloin olet syntynyt?</h2></section>