Testaa tietosi Tuntematon sotilas visalla – päädytkö nahkurin orsille vai onnistuuko onnenkauppa?

<section><h2>Tunnetko Tuntemattoman Sotilaan?</h2><p>Tuntematon sotilas on Suomen tunnetuin romaani Aleksis Kiven Seitsem&auml;n veljeksen ohella. MT teki tietovisan klassikkoteoksesta V&auml;in&ouml; Linnan juhlavuoden kunniaksi. Kirjailijan (1920&ndash;1992) syntym&auml;st&auml; tulee kuluneeksi sata vuotta joulukuussa.</p></section><section><h2>1. Kuka on ensimm&auml;inen nimelt&auml; mainittu hahmo Tuntematon sotilas -romaanissa?</h2><p></p></section><section><h3>2. Mist&auml; sodasta Tuntematon sotilas kertoo?</h3></section><section><h3>3.&nbsp;&rdquo;Antaahan tytt&ouml;, jos se &auml;itiins&auml; tulee, ja jos se taas is&auml;&auml;ns&auml; tulee, niin suorastaan pyyt&auml;&auml;&rdquo;, kuka lausuu Tuntemattomassa sotilaassa n&auml;in?</h3></section><section><h3>4.&nbsp;Ketk&auml; Tuntemattoman sotilaan henkil&ouml;ist&auml; ovat kotoisin Pohjanmaalta?</h3></section><section><h3>5. Kuka Tuntemattoman sotilaan henkil&ouml;ist&auml; sanoo seuraavan sitaatin: &rdquo;Kortti tuo ja kortti vie, mutta maanviljelys on ihan onnenkauppaa&rdquo;?</h3></section><section><h3>6.&nbsp;Kuka n&auml;yttelij&auml; esitti Kariluotoa Aku Louhimiehen ohjaamassa Tuntematon sotilas -elokuvassa?</h3></section><section><h3>7. Mik&auml; kaupunki Tuntemattomassa sotilaassa vallataan syksyll&auml; 1941?</h3></section><section><h3>8. Ket&auml; hahmoa ovat Tuntemattoman sotilaan elokuvaversiossa n&auml;ytelleet Kosti Klemel&auml;, Risto Tuorila ja Jussi Vatanen?</h3></section><section><h3>9. &rdquo;M&auml;&auml; en ol mitt&auml; muut lukenu ku joskus Turu Sanomi senj&auml;lkken ku m&auml;&auml; vaivasest kansakoulust p&auml;&auml;si&rdquo;, n&auml;in virkkoo er&auml;s varsinaissuomalainen Tuntemattoman sotilaan hahmo. Ken on kyseess&auml;?</h3></section><section><h3>10. Er&auml;s kolmikko j&auml;&auml; kiinni elintarvikkeiden varastamisesta. Luutnantti Lammio m&auml;&auml;r&auml;&auml; heid&auml;t seisomaan kovennettua eli seisomaan asennossa t&auml;yspakkauksen ja kiv&auml;&auml;rin kera. Mik&auml; kolmikko on kyseess&auml;?</h3></section><section><h3>11. Kun sotamies Honkajoki tuli t&auml;ydennysmiehen&auml; komppaniaan, h&auml;nell&auml; oli mukanaan henkil&ouml;kohtainen ase. Mik&auml; se oli?</h3></section><section><h3>12.&nbsp;Mit&auml; hahmoa Paula Vesala esitti Aku Louhimiehen elokuvaversiossa?</h3></section><section><h3>13. Kuka murjaisee romaanissa: "Ei niit&auml; hanki pitele. Nahkurin orsilla tavataan&rdquo;? My&ouml;hemmin t&auml;m&auml;n kansankielisen ilmaisun teki tunnetuksi my&ouml;s p&auml;&auml;ministeri Paavo Lipponen.</h3></section><section><h3>14. Ketk&auml; j&auml;iv&auml;t henkiin Tuntemattomassa sotilaassa?</h3></section><section><h3>15. &rdquo;Me kuulimme&hellip; Saimme kuulla... Suomi on kuollut&hellip;ja sen...jo hautoja peitt&auml;vi hanki&hellip;hanki...&rdquo;, kuka lausuu t&auml;m&auml;n Tuntemattoman sotilas -romaanin viimeisen repliikin nyyhkytyksen lomassa hammasta purren?</h3></section><section><h2></h2><p>P&auml;rj&auml;sit kuin Lammio. Helsinkil&auml;isupseeri uskoo tiukkaan sotilaskuriin. Alaiset upottavat t&auml;m&auml;n koiran lampeen ja haukkuvat muun muassa Kuoviksi ja Kekkuli-Heikiksi. Rohkeuden puutteesta Lammiota ei voi kuitenkaan syytt&auml;&auml; ja h&auml;n ylenee majuriksi.</p></section><section><h3></h3><p>P&auml;rj&auml;sit kuin Salo. Keskinkertainen sotilas Keski-Pohjanmaalta. Salo uskoo vankasti Saksan voittoon toisessa maailmansodassa. Tarpeettomalla uhrauksella h&auml;n ansaitsee lopulta muiden miesten kunnioituksen haavoituttuaan jalkaan.</p></section><section><h3></h3><p>P&auml;rj&auml;sit kuin Koskela. H&auml;m&auml;l&auml;isen pienviljelij&auml;n h&auml;m&auml;l&auml;inen poika. Me suomalaiset pid&auml;mme Salon kaltaisista hiljaisista johtajista, jotka ovat inhimillisi&auml; ja n&auml;ytt&auml;v&auml;t esimerkki&auml; omalla toiminnallaan.</p></section><section><h3></h3><p>P&auml;rj&auml;sit kuin Rokka. Onnittelut konekiv&auml;&auml;rikomppanian parhaalle sotilaalle ja korttipakan &auml;ss&auml;lle. Rokka k&auml;y sanaharkkaa esimiestesi kanssa, mutta v&auml;ltt&auml;&auml; sotaoikeuden. H&auml;n haavoittuu viimeisiss&auml; taisteluissa ja p&auml;&auml;see palamaan hengiss&auml; Lyytin ja lasten luokse.</p></section>

