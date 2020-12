"Suurin ilo joka minulle on koskaan suotu" – näin MT:n lukijat kertovat parisuhteestaan ja vinkkaavat, miten kumppania kannattaa muistaa jokainen päivä

Jorma Yrjölä

"Rakastaminen ja rakastetuksi tuleminen on suurin ilo joka minulle on koskaan suotu."

"Tämä parisuhde on kyllä elämäni valo. Se saa minut onnelliseksi ja iloiseksi päivästä toiseen", nimimerkki Anniina vastasi MT:n romantiikkakyselyssä kysymykseen "mitä iloa parisuhteestasi on sinulle".

Kristiina kertoi, että parisuhteessa parasta on, kun saa olla vapaasti ja turvallisesti oma itsensä. "Kelpaan ja saan suurta kunnioitusta."

Nimimerkki Juha kuvaili, että parisuhde antaa voimia aivan kaikkeen.

Samaa mieltä on nimimerkki Maajussin morsian.

"Rakastaminen ja rakastetuksi tuleminen on suurin ilo joka minulle on koskaan suotu. Vaikka elo maanviljelijän morsiamena ei useinkaan ole ruusun terälehtiä vuoteella, on sille romantiikallekin se oma aikansa ja paikkansa."

"Pienet teot, kuten soitot rehunteon keskellä tai yölliset hetket rantasaunalla ennen jälleen aamulla alkavia askareita ovat meidän suhteemme suola ja sokeri."

Kysely tehtiin kesäkuussa samalla, kun lukijoilta kyseltiin romanttisimpia juhannusmuistoja.

Läheisyys, kosketus ja seksi ovat lukijoille tärkeä osa arkipäivän romantiikkaa. Hanne kertoi, että parhaan ystävän kanssa naimisissa oleminen tuo kaikenlaista iloa elämään.

"On seuraa, tukea, turvaa, kannustusta ja huumoria aina tarjolla. Pääsee kainaloon aina kun siltä tuntuu, pusuja, hyvää seksiä ja juttuseuraa."

"Säännöllinen seksielämä! Siitä vasta iloa onkin", nimimerkki Emäntä painotti.

Kun läheisyyttä ja jännitystä rakennetaan jo päivän aikana, on tositoimiin siirtyminen arkipäivän pyörityksestä helppoa.

"Ohimennessä hipaisu olkapäästä tai pusu poskelle, teksti ja seksiviestit työpäivän aikana ja joko sanoin tai teoin kerrottu 'olet tärkeintä, minä rakastan sinua ja valitsen sinut tänäänkin'", Emäntä listaa arkipäivän tärkeitä rakkaustekoja.

Maajussin morsiamen parisuhteessa rakkautta osoitetaan kosketuksella ja huomaavaisuudella.

"Romanttisia tekoja ovat ruoan laittaminen valmiiksi, kahvinkeittimen lataaminen toiselle illalla valmiiksi aamua varten. Mies silittelee minua usein aikaisin aamulla vielä nukkuessani, ennen kuin lähtee töillensä."

"Piristäviä hyvän työpäivän toivotuslappuja kahvikupin alla, hierontoja rankan päivän jälkeen, lemppari herkkuja tuliaisina kaupasta ja sylikkäin nukkumaan meneminen joka ilta", Hanne jatkaa listaa.

Rakkauskirjeitä voi kirjoittaa myös sanomalehden sivuille toisen löydettäväksi, lukijat vinkkaavat. Monille on tärkeää osoittaa rakkautta ruualla, tekemällä yhdessä kotitöitä ja lämmittämällä sauna valmiiksi.

Nimimerkki Ransu kertoo, että hänelle tulee hyvä mieli siitä kun saa yllätettyä vaimon positiivisesti. Hän näyttää rakkauttaan kahvin keitolla, ruuan laittamisella, aamu- ja iltasuukoilla, peiton kohentamisella, jalkojen ja niskan hieronnalla sekä tuomalla kukkia.

Maaseudun Tulevaisuus julkaisee jokainen joulukuun päivä aattoon asti joulumieltä herättelevän hyvän mielen jutun. Muut jutut pääset lukemaan täältä: