Ovatko tässä vuoden hellyttävimmät arvonimen saajat? Vinha, Massi, Kärppä, Unto ja Muggy valittiin Vuoden virkakoiriksi

Vinha on poliisikoira, Massi työskentelee Tullissa, Kärppä rajakoirana, Unto vankilassa ja Muggy puolustusvoimissa.

Rajavartiolaitoksessa juhlitaan tänä vuonna satavuotiasta rajakoiratoimintaa. Vuoden 2020 rajakoira on belgianpaimenkoira malinois Kiirastulen Ceireeni eli ”Kärppä”.

Kaikki Vuoden virkakoirat ovat toimineet ansiokkaasti tehtävässään ihmisen apuna. Joukossa on sekä nuorempia että jo seniori-ikäisiä viranhaltijoita.

"Kaikki viisi Vuoden virkakoiraa ovat hyväluonteisia, aktiivisia koiria, jotka nauttivat siitä, että niillä on rodunomaista tekemistä. Niistä näkee, että ne luottavat ohjaajaansa ja iloitsevat siitä, että niitä palkitaan onnistuneesta suorituksesta. Näitä reippaita hännänheiluttajia ohjaajineen on ilo seurata", kiittää Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen tiedotteessa.

Vuoden virkakoiran arvonimen vastaanottavat koirat ovat tahoillaan valinneet Poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos, Rikosseuraamuslaitos ja Puolustusvoimat.

Vuoden poliisikoira Vinha on belgianpaimenkoira malinois, viralliselta nimeltään Suhteellisen Vinha. Se työskentelee Helsingin poliisilaitoksella yhdessä ohjaajansa, vanhemman konstaapeli Jan Tanskasen kanssa. Vinhan erikoisosaamista on huumausaineiden etsintä.

Tarkan hajuaistinsa avulla Vinha on löytänyt niin karkuun lähteneitä rikollisia kuin huumeitakin. Lisäksi Vinha ja Tanskanen ovat olleet useasti suorittamassa vaarallisen henkilön kiinniottoa.

Tanskanen arvelee, että syy Vinhan valinnalle on sen tasaisenvarma suorittaminen.

Vuoden tullikoira 2020 on labradorinnoutaja Metsäsuharin Pellervo, kutsumanimeltään ”Massi”. Suomen Tullin ensimmäinen rahakoira Massi työskentelee lentoasemalla yhdessä ohjaansa Timo Pasasen kanssa.

Toiminta on osoittautunut hyvin tehokkaaksi tavaksi torjua laittomilla keinoilla saadun käteisrahan kuljetuksia sekä harmaata taloutta. Uransa aikana Massi on paljastanut yli 1,3 miljoonan euron arvosta ilmoittamatonta ja laittomasti hankittua käteisrahaa. Suurin yksittäinen löytö on ollut 320 000 euroa.

Kiirastulen Ceireeni eli ”Kärppä” on vuoden rajakoira 2020. Se on rodultaan belgianpaimenkoira malinois ja työskentelee ohjaajansa, vanhemman merivartija Markus Nyholmin kanssa Länsi-Suomen merivartiostossa Vallgrundin merivartioasemalla.

Kärpän työtehtäviä ovat henkilöetsintä, jäljestäminen, huumausaineiden etsintä, esine-etsintä sekä ruumisetsintä merialueella. Kärppä onkin todellinen moniosaaja, tiedotteessa todetaan. Sen uran kohokohtiin kuuluvat lukuisat huumausainelöydöt niin kotimaassa kuin ulkomaan komennuksilla, missä se on myös paljastanut ajoneuvoihin kätkeytyneitä ihmisiä.

Vuoden vankilakoira 2020 on labradorinnoutaja Namusillan Pinokkio eli ”Unto”, joka työskentelee ohjaajansa Mari Törösen kanssa Mikkelin vankilassa. Työpari tarkistaa kaiken vankilaan sisäänpäin tulevan liikenteen, henkilöt, ajoneuvot sekä tavaraliikenteen, jotta vankilaan ei pääse mitään kiellettyä.

Viime vuonna Unto voitti virkakoirien Suomen mestaruuden.

Saksanpaimenkoira Troeyn’s Ihan Kuutamolla eli ”Muggy” on vuoden sotakoira 2020. Se työskentelee toisen logistiikkarykmentin Skinnarvikin vartiossa yhdessä ohjaajansa, ylipursimies Jouko Räsäsen kanssa.

Partiokoiran tehtäviin kuuluu voimankäyttö, henkilöetsintä sekä henkilön jäljestäminen. Räsänen on ohjannut koiria puolustusvoimissa jo vuodesta 1992 ja auttaa nykyisin tuoreempia koiranohjaajia sekä kehittää omalta osaltaan koiratoimintaa Puolustusvoimissa.

Hän kokee Muggylle myönnetyn Vuoden sotakoira -tittelin olevan myös palkinto sotakoiran koulutuksessa mukana toimivalle hyvälle tiimille.

