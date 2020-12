Suomen pienin poliisikoira Patrik saa koostaan yllättävän edun – Instassa poliisikoirakokelaan koulutusta seuraa iso joukko faneja

Kari Salonen

Poliisikoirakokelas Patrik opettelee tuleviin tehtäviinsä vanhemman konstaapelin Miikka Ounilan ohjauksessa.

Parsonrussellinterrieri Patrik on poliisikoirakokelas ja Suomen pienin sellainen. Instagramissa Partikilla on jo yli 18 000 seuraajaa. Patrikin kouluttaja, Hämeen poliisin vanhempi konstaapeli Miikka Ounila uskoo, että nyt jo yhdeksän kuukautta vanhasta touhuajasta tulee kelpo poliisi.

Ounila kouluttaa Patrikia erikoistehtäviin huume-, ase-, raha-, ja passikoiraksi. Toistaiseksi etsintää harjoitellaan piilotettua ruokaa etsimällä ja Patrik opettelee ilmaisemaan, että kätkö on löytynyt. Keväällä tarkoitus on siirtyä varsinaisten hajujen tunnistamiseen ja etsintään.

Koiran kouluttaminen vaatii rauhallista luonnetta, pitkäjänteisyyttä ja taitoa pilkkoa koulutus koiralle sopiviin palasiin.

Ounila on toiminut poliisikoirien kanssa koko poliisiuransa. Ensimmäinen koira oli labradorinnoutaja, sen jälkeen hän koulutti itselleen pariksi parsonrusseli-Jekun. Nyt vuorossa on Patrik. Se samoin kuin Jekkukin mahtuu ahtaisiin paikkoihin, mutta se ei ole pienen koiran pääetu.

"Ratkaisevaa on se, että pieni koira on helppo nostaa ja pitää sylissä tai nostaa ylös haistelemaan." Kodeissa ja muissa etsintäkohteissa on paljon piilopaikkoja, joihin koira ei yllä maasta käsin, Ounila kertoo.

"Pääsen mitä tahansa tikkaita pitkin kiipeämään sen kanssa. Nykyinen Jekku kiipeää itsekin kevyesti alumiinitikkaita."

Ounila on Suomen ainut poliisi, joka on kouluttanut itselleen työpariksi pienen koiran. Kun Patrik läpäisee aikanaan Poliisikoiralaitoksen nelipäiväisen tasotarkastuksen, Jekku pääsee eläkkeelle tavalliseksi kotikoiraksi.

Kari Salonen

Patrik harjoittelee etsintää tehtäviään varten monenlaisissa paikoissa.

Poliisikoirien ohjaajat tekevät työtä, kun koiria tarvitaan etsintään. Pisin yhtäjaksoinen työtehtävä Ounilalla on ollut 50-tuntinen. Poliisikoiraa pitää kouluttaa jatkuvasti, että se pysyy hyvässä vireessä. Tähän mennessä Ounilan koirat ovat löytäneet yhteensä miltei sata asetta ja huumausaineita useita kymmeniä kiloja. Jekulla meni syksyllä miljoonan euron raja rikki löydetty rahaa.

Patrikin vuoro tassutella virkakoiraksi koittaa näillä näkymin vuoden päästä. Koulutettava on toisinaan kovapäinen, mutta sitäkin sitkeämpi etsijä.

"Parasta koiran kanssa työskennellessä on huomata, miten koira etsintätilanteessa itse päättää lähteä eri suuntaan me ihmiset olisimme menossa. Koira ratkaisee asiat nenällään."

Vaikka Patrikilla on pätevä esikuva kotonaan, Jekusta ei ole juuri apua koulutuksessa, liekö syy keskinäisen kemian. Sen sijaan Ounilan kotikoiran antaman mallin Patrik tuntuu sulattavan paremmin.

Pieni koira saattaa koulutusvaiheessa olla työläämpi kuin perinteinen labradorinnoutaja, mutta rodussa on etunsa.

"Se jaksaa pidempään työskennellä. Tältä ei moottorista virta lopu."

Kari Salonen

Poliisikoira ja poliisi ovat tehokas työpari. Miikka Ounilan aiemmat koirat ovat löytäneet lähes sata asetta ja kymmeniä kiloja huumeita.