Katso video: Pienen Patrikin tehtävänä on nuuskia esille raha- ja asekätköt – sitä ennen pitää kuitenkin kasvaa isoksi ja oppia poliisikoiralta vaadittavat taidot

Kari Salonen

Poliisikoirakokelas Patrik harjoittelee tulevan ammattinsa taitoja ohjaajansa Miikka Ounilan johdolla Hämeen poliisilaitoksella Lahdessa.

Paikka on entinen Hennalan varuskunta, ja ympäristönä monipuolinen myös koiran kouluttamiseen. Patrikia Ounila kouluttaa monissa muissakin paikoissa, poliisikoirat kun asuvat ohjaajiensa kotona ja koulutuksesta iso osa tapahtuu koiraohjaajan vapaa-ajalla.

Partikista on tulossa koulutuksensa päätteeksi rahaa, huumeita, aseita ja passeja etsivä poliisin erikoiskoira. Ounila puolestaan on vanhempi konstaapeli ja kokenut poliisikoiraohjaaja. Kunhan koulutusvaihe on ohi, ja Patrik läpäisyt vaadittavan kokeen, Patrikista tulee hänen kolmas poliisikoiransa. Rodultaan Patrik on parsonrusselinterrieri.

Koiran haju- ja etsintäkoulutus kestää vuodenpäivät, ja samalla koiran on opittava vaadittavat käyttäytymistaidot.

Hajukoulutuksessa koira opetetaan ensin tunnistamaan ja etsimään haluttuja hajuja. Vaikka tähtäimessä on etsiä aikanaan rikollisten piilottamia materiaaleja, etsintä aloitetaan koiraa heti motivoivilla hajuilla.

"Etsintäalueelle on piilotettu ruuan murusia, joten koira saa heti palkan etsinnästään, kun se käyttää nenäänsä. Etsinnän päätteeksi sille on pieni peltirasia, mihin on piilotettu useampi makupala", kuvaa Ounila videolla Patrikin harjoitustehtävää.

Koulutuksessa opetetaan erikseen, kuinka koiran tulee ilmaista löytämänsä kätkö. Kun kaikki taidot on optittu, ketjutetaan ne peräkkäin. Koulutuksen loppuvaiheilla etsinnän kohteiksi Patrikille vaihdetaan lopulliset tavoitellut kohteet, eli aseet, raha, huumeet ja passit. Kaikissa näissä on omat ominaiset hajunsa, jotka koira oppii tunnistaman ja löytämään.

Poliisikoiralle tärkeää on myös osata liikkua erilaisilla pinnoilla ja olosuhteissa. Siksi Patrik harjoittelee liikkumista mitä erilaisimmilla pinnoilla, kuten kivilouhikossa tai rautaisen panssarivaunun päällä. Samoin harjoitellaan toimintaa erilaisissa keleissä ja valo-olosuhteissa.