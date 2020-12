Tylsistyttääkö samojen joululaulujen jankkaaminen? Musiikkitoimittaja vinkkaa, mitä muuta musiikkia tunnelmointiin kannattaa kokeilla

Jarno Mela

Riku-Matti Akkaselle joulupyhien lisäksi talvipäivänseisaus on vuodenvaihteen merkittävä päivä.

"Kristillisen jouluperinteen lisäksi minua kiehtoo jo muinaisten kansojen talvipäivänseisaus, joka symbolisoi valon voittoa pimeydestä", Ikivihreitä -kolumnin kirjoittaja Riku-Matti Akkanen kertoo.

Musiikkikolumni ilmestyy Maaseudun Tulevaisuudessa kahden viikon välein, lisäksi Akkanen kirjoittaa lehteen musiikkiaiheisten kirjojen arvioita.

Joulun teemaan sopivat Akkasen mukaan erityisen hyvin Led Zeppelinin kappale Battle of Evermore ja monet Queen-yhtyeen biisit, kuten Bohemian Rhapsody.

"Freddie Mercuryhän edusti vastasyntyneen Jeesus-lapsen luokse tulleiden itämaan tietäjien uskontoa zarathustralaisuutta, joka oli luonteeltaan rauhanomainen ja muistutti valon ja pimeyden ikiaikaisesta taistelusta."

Kesä- ja talvipäivänseisaukset ovat tärkeitä päivämääriä druideille, kelttien alkuperäisuskonnon papeille.

"Olen päässyt käymään kesäpäivänseisauksen aikaan Stonehengen kivikehällä Englannissa, seuraavaksi ehkä silloin kun valo voittaa pimeyden keskitalvella. Sillä olisi merkitystä", Akkanen kertoo.

Hyviä joulumuistoja liittyy myös keskiaikaiseen musiikkiin,

"Muistan pakanneeni lahjoja kuunnellessani Steeleye Span -yhtyeen tulkitsemaa katolisen ajan hymniä Gaudetea."

Klassikkojoululauluista erityisen tärkeitä ovat saksalaista alkuperää oleva "Maa on niin kaunis" sekä Georg Friedrich Händelin säveltämä englanninkielinen Messias-oratorio vuodelta 1741.

"Se on barokin loistoa ja mahtipontisuutta parhaimmillaan."

Joululauluja aletaan soittaa kaupoissa parhaassa tai pahimmassa tapauksessa jo ennen isänpäivää. Mihin voi turvautua, jos tutut laulut alkavat jo kyllästyttää mutta joulua olisi silti mukava tunnelmoida?

"Turvautuisin 1970-luvun rockmusiikin aarreaittaan. Sieltä löytyvät esimerkiksi Jethro Tullin kappale Ring Out, Solstice Bells, Sladen hitti Merry Xmas Everybody tai sitten 80-luvun poimintona Pogues-yhtyeen tunnelmallinen Fairytale of New York.

Kauneimmat joululaulut -tilaisuus on monelle joulunajan tärkeä perinne. Tapahtumaan voi osallistua myös etänä 15.12. kello 10. Videota voi katsoa myös tilaisuuden jälkeen.

"Jotkut seurakunnat järjestävät perinteisten Kauneimpien joululaulujen tilalla koronan vuoksi esimerkiksi joululauluvaelluksia", Akkanen kertoo.

Videolla Händelin Messias-oratorion esittää The Royal Choral Society.

Jos lapsuudessa sai joululahjaksi levyjä, myös niitä uudelleen kuuntelemalla voi eläytyä nostalgiseen joulutunnelmaan. Riku-Matti Akkanen kuuntelee myös jouluna 70-luvun musiikkia.