Ihana video: Virittäydy joulutunnelmaan bassobaritonin, sellistin ja pianistin tahtiin lumisessa Nurmeksessa – "Kun joululauluja tehdään ja niitä kuunnellaan, tunteet ovat aina vahvasti mukana"

Panu Sipilä

Joulumusiikkitervehdys on kuvattu historiallisessa puu-Nurmeksessa, Nurmeksen 1800-luvulla valmistuneessa kirkossa sekä Jussi Makkosen kulttuurikodissa.

Vain pohjoisessa Suomessa on tällä hetkellä hanget korkeat nietokset, mutta se ei estä virittäytymästä joulun tunnelmaan .Nurmeksen kaupungin joulutervehdyksen katsominen saanee monet joulumielelle.

Nurmeksessa järjestetään vuosittain Nurmeksen Joulumusiikki -tapahtuma. Tänä vuonna konsertit jouduttiin peruuttamaan.

"Oli onni, että kuvasimme jo viime talvena tämän joulumusiikkitervehdyksen. Nyt sille on erityisen tilaus", sanoo joulumusiikkitapahtuman taiteellinen johtaja Jussi Merikanto.

Bassobaritoni Merikanto esiintyy joulumusiikkitervehdys-videolla yhdessä sellisti Jussi Makkosen ja pianisti Nazig Azezian kanssa.

Video on kuvattu historiallisessa puu-Nurmeksessa, Nurmeksen 1800-luvulla valmistuneessa kirkossa sekä Makkosen kulttuurikodissa. Nurmesta tituleerataan myös Euroopan joulumusiikkipääkaupungiksi.

Videolla kuullaan Jean Sibeliuksen On hanget korkeat nietokset, P.J. Hannikaisen Hiljaa, hiljaa, helkkyellen sekä Heino Kasken Mökit nukkuu lumiset.

Kaikki videon kappaleet liittyvät osaltaan Nurmekseen ja Pohjois-Karjalaan. P.J. Hannikainen syntyi ja vietti lapsuutensa Nurmeksessa. Heino Kaski syntyi puolestaan Pielisjärvellä ja oli seitsemän vuoden ikäinen, kun Aino ja Jean Sibelius saapuivat häämatkalle Pielisen Karjalaan.

Sibeliusten joulunvietto alkoi videolla kuultavalla Sibeliuksen joululaululla On hanget korkeat nietokset.

Nurmeksen Joulumusiikki on osa Nurmeksen kaupungin järjestämää kulttuuritoimintaa. Tapahtuman tavoitteensa on tarjota mahdollisuus uuden jouluisen musiikin syntymiseen ja esilletuloon.

"Tämän vuoden teemana ovat naissäveltäjien joululaulut. Niitä tullaan esittämään Ylellä ", kertoo Merikanto.

Hänen lempijoululaulunsa vaihtelee vuosittain. "Joululauluihin liittyy niin vahvasti muistijäljet ja erilaiset tunteet. Lumiukon Avaruus-laulu on yksi, jonka mainitsisin erikseen."

Kun joululauluja tehdään ja niitä kuunnellaan, tunteet ovat aina vahvasti mukana. Siksi esimerkiksi kauneimmat joululaulutapahtumat ovat niin suosittuja, pohtii Merikanto.

Joulumusiikkitapahtuman videolla esitettävät joululaulut on sovittanut videota varten Jussi-Matti Haavisto. Musiikkivideon on ohjannut ja kuvannut Pekka Varonen ja musiikin on äänittänyt Anders Pohjola. Videon on tuottanut ja tilannut Nurmeksen kaupunki.