Kuinka kauan tisleen pitää kypsyä tynnyrissä, että sitä voi myydä viskin nimellä? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 11.12.2020 1. Kumpaa käytettiin Suomessa viime vuonna enemmän, fossiilista vai uusiutuvaa energiaa? 2. Kuinka paljon EU-maiden alueella on vähennetty hiilidioksidipäästöjä 30 vuoden aikana? 3. Sianlihan tuotanto kasvaa Kiinan viennin vetämänä. Mikä tuotanto kasvoi alkuvuonna vieläkin enemmän?

4. MT:n alkuviikon suosituin uutinen kertoo hakkuutyömaan epätavallisesta onnettomuudesta. Mitä tapahtui? 5. Kuka on yleisimmin uhri, kun Suomessa tehdään kuolemaan johtanut väkivaltarikos?

6. Kuinka kauan tisleen pitää kypsyä tynnyrissä, että sitä voi myydä viskin nimellä? 7. Kuka suomalaiskirjailija on julkaissut kolme nuorten hevosista kertovaa Sonja-­kirjaa ja kaksi kissa-aiheista Cecilia-kirjaa? 8. Keski-Pohjanmaan koulutus­yhtymään saadaan pian sekä ravi- että ratsastussimu­laattorit. Missä on aiemmin ratsastussimulaattori? 9. Mikä on säähistorian korkein lämpötila, joka Suomessa on mitattu jouluna 2011? 10. Merituulipuistoon on kehitetty ohjelma, jossa automaatti­kamera ja tutka tunnistavat lintulajeja. Mikä lintu on automatiikalle vaikein?