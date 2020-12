Tunnetko jouluperinteet? Testaa tietosi 12 kiperällä kysymyksellä!

Tämä juttu on osa MT:n joulukuun hyvän mielen juttuja, joiden seurassa pääset odottamaan aattoa. Uusi juttu ilmestyy joka joulukuun päivä aattoon asti kello 15. Aikaisemmin ilmestyneet jutut pääset lukemaan täältä.

<section><h2><h2 style="text-align:center;"><strong>Kiper&auml; joulutentti - </strong></h2><h2 style="text-align:center;"><strong>Osaatko vastata n&auml;ihin 12 kysymykseen?</strong></h2></h2><p><p style="text-align:center;">Kuinka hyvin tunnet joululaulut, jouluruuat ja jouluperinteet? Vastaa tietovisaan!</p><p style="text-align:center;">Kuva: Sanne Katainen<br /></p></p></section><section><h2><h2>Tove Janssonin kirjoittamassa kertomuksessa Kuusi muumiperhe odottaa joulua. Mit&auml; muumit ripustavat joulukuusen latvaan?</h2></h2><p>Kuva: Sanne Katainen</p></section><section><h3><h2>Milloin j&auml;rjestettiin ensimm&auml;inen Kauneimmat joululaulut -tilaisuus?</h2></h3><p>Kuva: Kari Salonen</p></section><section><h3><h2><p>Mik&auml; on Korvatunturin postinumero?</p><p>&nbsp;</p></h2></h3></section><section><h3><h2>Mist&auml; maasta ritarinkukan eli amarylliksen sipuleita tuodaan yleisesti Suomeen?</h2></h3><p>Kuva: Jarkko Sirki&auml;</p></section><section><h3><h2>Ketk&auml; luovuttavat joulukuusen tasavallan presidentille?</h2></h3><p>Kuva: Jaana Kankaanp&auml;&auml;</p></section><section><h3><h2>Pyh&auml; Nikolaus tuo Saksassa lapsille lahjoja, jotka se piilottaa eteisess&auml; oleviin kenkiin. Milloin?</h2></h3></section><section><h3><h2>Miss&auml; Uuden testamentin kirjassa on jouluevankeliumi?</h2></h3><p>Kuva: Juho Leskinen</p></section><section><h3><h2>Mik&auml; taho j&auml;rjest&auml;&auml; geok&auml;tk&ouml;ilyn tapaan toimivan joulukuusik&auml;tk&ouml;ilyn?</h2></h3><p>Kuva: Kimmo Haimi</p></section><section><h3><h2>Mit&auml; Seitsem&auml;ss&auml; veljeksess&auml; ei tapahdu jouluna?</h2></h3><p>Kuva: Pentti V&auml;nsk&auml;</p></section><section><h3><h2>It&auml;maan tiet&auml;j&auml;t toivat Jeesus-lapselle kultaa, mirhaa ja suitsuketta. Mit&auml; mirha on?</h2></h3><p>Kuva: Pekka Fali</p></section><section><h3><h2>Kuka on sanoittanut laulun Arkihuolesi kaikki heit&auml;?</h2></h3><p>Kuva: Hanne Manelius</p></section><section><h3><h2>Miss&auml; K. A. Weisteen joulukoristetehdas toimii?</h2></h3><p>Kuva: Jaana Kankaanp&auml;&auml;</p></section><section><h2><h2 style="text-align:center;"><strong>Joulupukki</strong></h2></h2><p><p>Huikea tulos, kaikki tai melkein kaikki oikein! Noin paljon joulusta tiet&auml;v&auml; ei voi olla kukaan muu kuin Joulupukki!</p><p>Kuva: Sanne Katainen</p></p></section><section><h3><h2 style="text-align:center;"><strong>Tonttu</strong></h2></h3><p><p>Hyvin tiedetty! Joulu taitaa olla l&auml;hell&auml; syd&auml;nt&auml;si, tai sitten altistut sille ty&ouml;si kautta - ehk&auml; olet yksi Joulupukin tontuista?</p><p>Kuva: Jaana Kankaanp&auml;&auml;</p></p></section><section><h3><h2 style="text-align:center;"><strong>Petteri Punakuono</strong></h2></h3><p><p>Joulutiet&auml;myksesi ei ole ihan parasta A-luokkaa, mutta t&auml;ll&auml;kin p&auml;rj&auml;&auml;. Anna innokkaampien hoitaa vaativimmat jouluvalmistelut ja tee sin&auml; niin kuin k&auml;sket&auml;&auml;n, keskity esimerkiksi kiskomaan Joulupukin reke&auml;.</p><p>Kuva: Kari Salonen</p></p></section><section><h3><h2 style="text-align:center;"><strong>Muumi</strong></h2></h3><p><p>Joulu - mik&auml; se on, tarvitseeko sit&auml; pel&auml;t&auml;? Olet selv&auml;sti Muumi, jolle joulu on vieras juttu. Anna joululle silti mahdollisuus: valmista herkullisia ruokia, pukeudu parhaimpiisi ja istu odottamaan sen saapumista.</p><p>Kuva: Kari Salonen</p></p></section>