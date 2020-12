Kommentti: Vuoden odotetuin tietokonepeli Cyberpunk 2077 on kuin vuosi 2020 itse

Cyberpunk on puolalaisen CD Projektin kehittämä toimintaroolipeli.

Ihmiskuntaa koettelee poikkeustila, joten on aika tehdä sitä mitä kansalainen pandemian keskellä voi: pelata.

Koska pelaaminen on jäänyt viime vuosina vähemmälle, kotona tartuttiin ilmeisimpään vaihtoehtoon. Cyberpunk 2077:ää on tituleerattu vuoden odotetuimmaksi tietokonepeliksi. Pelipalvelu Steamissa on sen ansiosta rikottu ennätyksiä yhtäaikaisten pelaajien määrässä. Se on tiettävästi kaikkien aikojen kalleimpia videopelituotantoja.

Toimintaroolipelissä seikkaillaan kuvitteellisessa Night Cityn kaupungissa. Peli voi kehittyä moneen eri suuntaan omista valinnoista ja hahmon taustoista riippuen.

Valitettavasti Cyberpunk 2077 on kuin vuosi 2020 pähkinänkuoressa: arvaamaton, kallis ja rikki. Playstation 5:n pelikaupassa se maksoi liki 70 euroa. Ehdin pelata peliä muutaman tunnin, kun se kaatui ensimmäisen kerran.

Viihdyttävimmissä bugeissa eli ohjelmointivirheissä hahmot yllättäen kaljuuntuvat, penikset pilkottavat housujen läpi tai hahmot jähmettyvät t-asentoon.

En ole pelannut niin paljon, että voisin sanoa mitään syvällistä pelin sisällöstä. Bugeistaan huolimatta Cyberpunk 2077 on ollut monien meritoituneidenpien pelaajien mielestä hieno peli.

Soraäänten joukko on kuitenkin kasvanut. Alkuhuuman jälkeen Cyberpunk 2077 on saanut Metacritic-palvelussa pelaajilta kylmää kyytiä varsinkin Playstation 4:n ja Xboxin käyttäjiltä.

"Älkää pelatko Cyberbunk 2077:ää Playstation 4:lla tai Xbbox Onilla. Se on järkyttävän huono tapa kokea muuten fantastinen roolipeli", twiittasi digiviihteeseen ja peleihin keskittynyt IGN.

Varsinainen pommi tippui, kun elektroniikkajätti Sony päätti vetää toistaiseksi Cyberpunk 2077 -pelin pois Playstationin verkkokaupasta koko maailmassa. Pelin tätä kautta ostaneet asiakkaat saavat rahansa takaisin, kertoo STT.

Pelintekijöillä on tiedossa kiireinen loppuvuosi pelaajien joulumielen palauttamisessa.

Pelin tuottanut Puolan Varsovassa toimiva pelistudio CD Projekt RED julkisti aiemmin tällä viikolla lausunnon, jossa se pyysi vikoja anteeksi ja lupasi korjauksia tammikuussa ja helmikuussa.

"Meidän olisi pitänyt olla tarkempia, jotta se toimisi paremmin PlayStation 4:lla ja Xbox One:lla", yhtiö pahoittelee Twitterissä julkaisemassaan tiedotteessa. "Korjaamme bugit ja kaatumiset ja parannamme kaikkiaan pelikokemusta."

Itse kysyn itseltäni, haluanko seikkailla bugisessa dystopiassa, kun jo elän sellaisessa.

Aion silti vielä yrittää. Ei kai vuonna 2020 voi muutakaan.