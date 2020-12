Tee testi: Mikä puulaji olet? Humiseeko sielussasi sitkeä kataja vai valoa rakastava mänty?

<section><h2><p>Mikä puulaji olet?</p></h2><p><p>Jokaisella puulajilla on omat ominaisuutensa: yksi viihtyy auringossa ja toinen varjossa, yksi kaipaa toisten seuraa ja toinen kasvaa ylhäisessä yksinäisyydessä. Jos olisit puu, niin mikä puu olisit?</p><p><br></p><p>Kuva: Säde Aarlahti</p></p></section><section><h2><p>Olet kuusi!</p></h2><p><p>Ehkä sinussa on gootin vikaa? Pukeudut läpi vuoden samaan yksiväriseen asuun. Et kaipaa auringonvaloa, vaan viihdyt varjossa, toisten samanhenkisten tyyppien seurassa. Sopivassa seurassa kukoistat ja kasvat pitkäksi ja komeaksi.</p><p><br></p><p>Kuva: Jarkko Sirkiä</p></p></section><section><h3><p>Olet mänty!</p></h3><p><p>Viihdyt valoisilla paikoilla, mutta muuten et ole turhan tarkka siitä, missä oleskelet. Vetinen suo tai kuiva kallionnyppylä sopivat sinulle yhtä hyvin. Mukaudut ympäristösi vaatimuksiin ja kasvat juuri sellaiseksi, millaisen se sinusta tekee.</p><p><br></p><p>Kuva: Markku Vuorikari</p></p></section><section><h3><p>Olet koivu!</p></h3><p><p>Ulkonäko on sinulle tärkeää: keväällä vaaleanvihreä väri miellyttää silmääsi, keskikesällä vaihdat tummempaan, syksyllä koreilet kirkkaankeltaisissä ja talvella esittelet valkoista, suoraa runkoasi. Muuten et ole turhan vaativa: viihdyt yhtä hyvin tuulisessa tunturissa kuin eteläsuomalaisessa metsässäkin. Ympäröivät olosuhteet tosin muokkaavat olemustasi.</p><p><br></p><p>Kuva: Kari Salonen</p></p></section><section><h3><p>Olet kataja!</p></h3><p><p>Viihdyt siellä, missä muut eivät: esimerkiksi tuulisessa tunturissa tai peltojen pientareilla. Olet sitkeä tyyppi ja kooltasi varsin pieni.</p><p><br></p><p>Kuva: Säde Aarlahti</p></p></section><section><h3><p>Olet pihlaja!</p></h3><p><p>Tulet toimeen monenlaisissa paikoissa, mutta auringonvalo saa sinut kukoistamaan. Esimerkiksi talojen pihoilla viihdyt mainiosti, ja jotkut palvovat sinua jopa pyhänä tyyppinä. Koristaudut mielelläsi punaisella ja kausittain pukeudut oranssiin.</p><p><br></p><p>Kuva: Aune Sinkkonen</p></p></section><section><h3><p>Olet leppä!</p></h3><p><p>Symbioosi on päivän sana. Juurissasi elää typensitojabakteereita: tarjoat niille ravintoa ja saat typpeä takaisin. Siksi sinulla ei ole ravinteista pulaa ja voit tiputtaa lehtesi vihreinä. Viihdyt kosteilla, ravinteikkailla paikoilla.</p><p><br></p><p>Kuva: Jaana Kankaanpää</p></p></section><section><h3><p>Olet tammi!</p></h3><p><p>Olet jaloa sukua, etkä viihdy kuin eteläisimmän Suomen rannikkokaistaleella. Elät pitkään ja kasvat jykeväksi ja vahvaksi. Viihdyt toveriesi seurassa, mutta usein sinut tapaa seisomasta jossain aivan yksinään.</p><p><br></p><p>Kuva: Vesa-Matti Väärä</p></p></section><section><h2><p>Pukeudutko värikkäästi?</p><p><br></p><p>Kuva: Lauri Salminen</p></h2></section><section><h3><p>Viihdytkö auringonpaisteessa?</p><p><br></p><p>Kuva: Sari Tammikari</p></h3></section><section><h3><p>Millainen on ruumiinrakenteesi?</p><p><br></p><p>Kuva: Stiina Hovi</p></h3></section><section><h3><p>Viihdytkö vesistöjen äärellä?</p><p><br></p><p>Kuva: Johannes Tervo</p></h3></section><section><h3><p>Oletko mieluiten yksin vai toisten seurassa?</p><p><br></p><p>Kuva: Stiina Hovi</p></h3></section><section><h3><p>Jos perintötekijöitäsi ajatellaan, kuinka pitkään arvelet eläväsi?</p><p><br></p><p>Kuva: Jukka Pasonen</p></h3></section><section><h3><p>Oletko sitkeä vai murrutko tiukoissa tilanteissa?</p><p><br></p><p>Kuva: Markku Vuorikari</p></h3></section>

