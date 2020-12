Video: Latvakuusi, nurkkakuusi vai alikasvoskuusi? Katso, millaisen joulukuusen MT:n metsätoimittaja valitsee – juhlapuun kruunaavat aidot kynttilät

Kari Salonen

Nopeasti kasvanut kuusi on liian harva joulupuuksi, arvioi MT:n metsätoimittaja Henrik Hohteri. Metsätoimittaja Anni-Sofia Hoppi oli apuna sopivan joulukuusen valinnassa.

Maaseudun Tulevaisuuden metsätoimittajan Henrik Hohterin joulun perinteisiin on kuulunut lapsuudesta saakka aito metsäkuusi.

"Ainoa poikkeus oli lapsuudessa silloin, kun asuimme Ghanassa Länsi-Afrikassa. Silloin taisimme koristella öljypalmun lehviä", hän muistelee.

Sopiva kuusi etsitään ja kaadetaan yleensä joulukuun puolivälin paikkeilla. Hohterin lapsuudenkodissa kuusi haettiin autotallista olohuoneeseen koristeltavaksi vasta aattoaamuna.

"Myös nykyisessä kodissani kuusi koristellaan yleensä aattoaamuna."

Parina viime vuonna joulupuu on löytynyt läheltä omalta metsäiseltä pihalta.

"Pihan alikasvoskuuset olivat kyllä jo liian pelkistettyjä, koristeille ei oikein löytynyt riittävästi oksia. Näissä kuusissa korostui ehkä enemmän pihan hoito kuin kuusen kauneus", Hohteri arvioi.

Tänä vuonna sopiva kuusi löytyi jo joulukuun alkupuolella Orimattilasta. Verkkojutun alusta löytyvästä videosta näet, millaiseen kuuseen metsätoimittaja lopulta päätyi.

Luontaisesti metsässä kasvanut kuusi miellyttää Hohterin silmää viljeltyä enemmän.

"Johtunee siitä, että metsäkuusia suosittiin myös lapsuudenkodissani. Ihanteellinen kuusi on rauhallisesti mutta ei liian varjossa kasvanut alikasvospuu."

Myös pellonreunalla kasvaneet kuuset täyttävät usein kriteerit.

Välillä Hohteri katselee maanpinnan sijaan kuitenkin kaiholla suurten kuusien latvoihin. Latvakuusen hankkiminen olisi kuitenkin liian vaivalloista.

Kari Salonen

Kuusen paikaksi on vakiintunut Hohterin perheessä nurkka, joten kuusen oksat voivat olla toiselta puolelta vähän harvempia tai lyhyempiä.

Kuusen valoja Hohterin perheessä on pohdittu turvallisuusnäkökulmasta.

"Olemme päätymässä kompromissiin: kuuseen on tulossa sekä aidot kynttilät että sähkövalot."

Aitojen kynttilöiden kohdalla tulee kiinnittää erityistä huomiota paloturvallisuuteen.

"Kiinnittäminen vaatii huolellisuutta. Kynttilöitä poltetaan silloin tällöin eikä kynttilöitä jätetä niiden palaessa hetkeksikään valvomatta. Kuusen alla säilytetään kaiken varalta vesiämpäriä."

Kuusen oksien tulisi lähteä rungosta mahdollisimman suorassa kulmassa, jotta kynttilät pysyvät paikoillaan.

"Usein tällaisia puita esiintyy tiiviinä ryhminä", Hohteri vinkkaa.

Valojen lisäksi kuusi koristellaan latvatähdellä sekä perinteisillä olki- ja pärekoristeilla.

"Syötäviäkin koristeita eli pipareita kuusessa on. Odotettavissa on lasten askartelemaa krääsää, kunhan he varttuvat."

Joulukuusen hoito-ohjeet

Säilytä kaadettua kuusta ulkotiloissa, kuten kylmässä autotallissa.

Pakkassäällä jäinen kuusi tulee sulattaa hitaasti ennen jalkaan asettamista.

Paras sulatuspaikka on viileä tila, jossa on pari lämpöasetta.

Jos sellaista ei ole, voi kuusen tuoda myös kylpyhuoneeseen. Tällöin kuusi sulaa nopeammin.

Pidä kuusen tyvi vesiämpärissä sulattamisen ajan. Neulasia kannattaa myös suihkuttaa kylmällä vedellä.

Sahaa kuusen kantaan uusi imupinta ennen koristelua.

Valitse sopivan kokoinen kuusenjalka. Kuusen pitää mahtua siihen ilman tyven ohentamista.

Aseta kuusi viileään ja vedottomaan paikkaan. Vältä patterien tai takan läheisyyttä.

Varmista, että kuusen tyvi on koko ajan veden peitossa.

Joulun jälkeen kuusen voi polttaa tai hakettaa ja kompostoida.

Taloyhtiöissä kuusen voi yleensä viedä kiinteistön jätepisteelle.

Lähde: Joulupuuseura