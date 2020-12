Vietätkö koko joulun kotosalla? Lue MT:n lukijoiden vinkit joulumielen nostattamiseen

Johannes Wiehn

"Onneksi tänä jouluna on vielä sunnuntai Tapaninpäivän perään."

Joulun pyhät suositellaan tänä vuonna viettämään kotona pienen lähipiirin kesken. Vierailuja ystävien ja sukulaisten luona tulisi THL:n suositusten mukaan välttää.

Läheskään kaikille tuleva joulu ei ole poikkeuksellinen, mutta esimerkiksi kaukana kotiseudulta asuva nuori tai pariskunta saattaa viettää joulua ensimmäistä kertaa omassa kodissaan.

Toisaalta moni lukija kertoo olevansa myös helpottunut siitä, kun voi tänä jouluna hyvällä omallatunnolla rauhoittua ja välttää usein tiukasti aikataulutetut sukulaistapaamiset.

MT keräsi lukijoiltaan vinkkejä joulutunnelmaan pääsemiseksi. Älä kuitenkaan ota valmistelusta liikaa stressiä. Joulu on mitä mainioin hetki rentoutumiselle kuormittavien poikkeusolojen keskellä.

Lapsen kanssa menemme metsäretkelle ja otamme eväät mukaan. Se on aina yhtä hauskaa. Lisäksi pelaamme lautapelejä: Kimble, Afrikan Tähti jne. Luetaan kuvakirjoja ja katsellaan telkkarista lastenohjelmia.

Elina

Jouluateria metsässä, lämmin vaatetus, tonttulakki, kevyt retkipöytä, punainen joululiina, kynttelikkö, tuikkuja, myrskylyhtyjä. Ateriat, lautasliinat lahjat reppuun ja eiku jouluretkelle. Jouluevankeliumi. Kännyköistä jouluradio. Fi joulumusiikkia yhteislauluun.

Leena-Tonttu

Kotona, kinkkua, glögiä ja pipareita nauttien. Ihaillen kaunista kotia kuusen kera!

Juhani

Inhoan yli kaiken sukulaistapaamisia jouluna. Miten monta kertaa ne auvoisiksi idylleiksi kuvitellut tapaamiset ovatkaan tätä: ajelua paikkakunnalta toiselle ruuhkaisilla, talvipimeillä teillä autojonossa vesisateisella ja jäisellä tiellä, närkästyneitä anoppeja ja mummeja kun "nyt jo lähdette ja jääkää nyt vielä torttukahveille, vaikka just söitte", itkeviä lapsia jotka eivät ymmärrä miksi serkut saavat eteensä isomman lahjakasan kun eivät vielä tajua vanhempiensa sisarusten perheillä voivan olla aivan erilaiset elintasot kuin omassa perheessä, jääkiekon uusinnan uusintaa tuijottava lankomies vaatii hiljaisuutta kahvipöytään joulupäivänä.

Sukulaisjouluille olen jo kymmeniä vuosia sanonut "Ei kiitos. Minä pysyn kotona kaikki joulupyhät, koska olen itselleni ja ydinperheelleni joulun laittanut ja haluan nauttia rauhassa jouluiset ateriani ilman kiirettä lähteä porhaltamaan seuraavan joulupöydän ääreen jonnekin seuraavalle paikkakunnalle. Olen lainannut kirjastosta itselleni mieleiset joulukirjat, joita sitten pyhinä luen, kun aaton saunomiset, syömiset ja pienet perheenkeskiset lahjat on kuusen alta jaettu."

Onneksi tänä jouluna on vielä sunnuntai Tapaninpäivän perään ja saan viettää peräkanaa neljä introverttiä päivää hyvin pienillä sosiaalisilla kontakteilla. On luksusta mennä joulusaunaan juuri sillä hetkellä aattoa kuin haluaa, laittaa pöytään mitä haluaa ja olla tapaamatta ihmisiä enempää kuin oikeasti jaksaa trahteerata.

Hanskie

Jaana Kankaanpää

Ison kinkun sijaan voi ostaa myös valmiiksi siivutettuja kinkkuviipaleita. Näin säästyy helpommin ruokahävikiltä, jos syöjiä on vähän.

Maitotilallisen joulu ei ennenkään ole sisältänyt vieraita tai sukulointia, koska työt vie joulunakin ison osan päivästä eikä siihen navetointien lisäksi juuri muuta mahdu kuin perinteiset joulupuuro, joulusauna, jouluruoka ja joulupukki. Joten joulu on tänäkin vuonna samanlainen kuin ennen.

Päivi

Ruokailut vanhempien luona jätetään nyt väliin mut muutoin samalla tavalla kuin ennenkin.

Tuire

Nyt kun kotona ollaan ja odotetaan joulua, olen koristellut kodin oikeaksi joulumuorin tuvaksi sisältä ja ulkoa. Jouluhöpsönä minulla on koristeita laatikoittain, joululevyjä ja -kasetteja varmaan yli 100 ja niiden kuuntelu on menossa. Yksineläjän ei kannata hankkia jouluruokia, sillä pieninkin kinkku on 2,5-kiloinen, joten ei sitä kukaan pysty yksin syömään, laatikoita ei jaksa ahmia.

Ehkä keitän puoli litraa riisipuuroa ja siihen hillasoppaa seuraksi. Hirvikäristystä ajattelin tehdä ja perunamuusia. Torttutaikinaa on kilo ja siitä teen kolmioita, joihin laitan sisälle mantelimassaviipaleen ja Daim-suklaanapin. Ylimääräiset pakastan, ettei tule liikaa herkuteltua. Olen hankkinut jouluntuoksuisia kynttilöitä huijaamaan glögin ja piparin tuoksua, koska en niitä saa nauttia allergioitteni takia. Välillä keitän glögimaustetta vesikattilassa hellalla, että saan kodin tuoksumaan.

Jouluaattona kävelen hautausmaalle, joulupäivät luen ja kokoan palapeliä. Ehkä televisiosta tulee jotain katsottavaa tai sitten ei. Ainahan voi Yle Areenasta etsiä vaikka ihanan Tonttu Toljanterin.♥ Sitä katsoessa voi ottaa kutimen käteen ja voimisteluttaa sormiaan.

Tänä vuonna jouluna ei ole aikatauluja - nukutaan, kun väsyttää, syödään, kun on nälkä, kävellään ulkona, jos huvittaa tai ollaan tekemättä yhtään mitään. Nyt nautitaan! Hiljaisuudesta, rauhasta, yksinäisyydestä, tunnelmasta, joulun tuoksuista ja musiikista.

Jouluhöpsö

Helpon ja nopean joulupuuron saa keitettyä puuroriisien sijaan riisihiutaleista. Monet ravintolat tarjoavat monenlaisia jouluherkkuja valmiina tai puolivalmiina. Kannattaa katsoa oman lähiravintolan tarjonta.

Tumpelona kokkina olen itse ostanut joululaatikot ravintoloiden valmistamina jo useana vuotena. Itse olemme viettäneet joulun aina vain oman perheen kanssa kotona, joten meille koronajoulu ei ole millään tavalla poikkeus. Joulumieli syntyy perinteistä, hyvästä ruuasta sekä kiireettömästä yhdessä olosta puolison ja lasten kanssa. Joululahjat avataan vuorotellen yksi kerrallaan. On kiva seurata, mikä lahja tuli keneltäkin ja miten siihen saamiseen reagoidaan.

Sanna

Aion maata sohvalla ja lukea.

Tiina

Sanne Katainen

Joulu on mitä mainiointa aikaa lautapelien pelaamiselle.

Tulossa kolmas joulu yksin. Paistan silti pienen kinkun, ostan ja teen jouluruokia, haen kuusen metsästä, luen, ulkoilua kissan ja koiran kanssa, ehkä puhelu parille sukulaiselle.

Anu

Perhejoulu jää tänä vuotena väliin. Ennen on ollut koko iso lapsikatras lapsineen ruokailemassa, nyt on turvallisempaa ottaa rauhallisesti ja viettää yhteiset hetket turvallisempana aikana. Kyllä sekin aika vielä koittaa kun nyt jaksamme malttaa mielemme ja ottaa huomioon tämä tilanne.

Kaarina

Minusta on kivaa, kun tänä vuonna perhejoulun nimenomaan saa viettää pienellä porukalla ja ihan vain ydinperheen kesken, eikä kenenkään tarvitse matkata pimeillä liukkailla teillä maan ääristä. Sellaiset suur-perhejoulut, joihin osallistuu mummua, appiukkoa, lankoa ja kälyä, lasta ja serkkua sikinsokin ovat minulle lievästi sanottuna kauhistus. Jouluna on kaikilla mieli enempi vähempi herkillä ja vähemmän tulee sukulaisten kesken kähnää, kun ei tarvitse jouluna ahtautua kenenkään kotiin isolla sakilla ja jokaisella erilaiset toiveet joulun vietosta. Ja kun monella on molemmat isovanhemmat elossa, niin vähintään tulee jouluaatonviettopaikasta hammastenkiristelyä. Tänä vuonna kaikilla on lupa olla joulu kotona!

Hanna

