Missä maassa purraan jouluhalkoa, entä missä rakennettiin ensimmäiset piparkakkutalot? Testaa visalla tietosi eri maiden jouluperinteistä

<section><h2><p>Tunnetko kansainväliset jouluherkut?</p></h2></section><section><h2><p>Missä maassa joulupöytään kuuluvat osterit?</p></h2></section><section><h3><p>Pepernoot on tuttu juttu hollantilaisille. Mikä se on?</p></h3></section><section><h3><p>Missä maassa verimakkara on suosittu jouluruoka?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä mahtaa olla norjalainen pinnekjött?</p></h3></section><section><h3><p><br></p><p>Minkä maan jouluperinteisiin kuuluu jouluhalko?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä seuraavista on italialainen joululeivonnainen?</p></h3></section><section><h3><p>Missä maassa Kentucky Fried Chicken-pikaruokaketjun paistettu kana on suosittu jouluruoka?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä klassisen amerikkalaisen joulujuoman aineksia ovat muskotti ja kaneli?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on piparkakkutalon kotimaa?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä on ruotsalaisten rakastama julmust?</p></h3></section><section><h3><p>Missä maassa herkutellaan jouluvanukkaalla?</p></h3></section><section><h3><p>Missä maassa syödään jouluna karppia?</p></h3></section><section><h2></h2><p><p>Jouluruokatietämyksessäsi on vielä aukkoja, jatka maistelua!</p></p></section><section><h3></h3><p><p>Hienoa, kansainvälisten jouluruokien tuntemuksesi on varsin hyvällä tasolla!</p></p></section><section><h3></h3><p><p>Tunnet maailman jouluiset maut kuin omat taskusi. Herkullista joulua!&nbsp;</p></p></section>

