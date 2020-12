Ihmiset & kulttuuri

Kommentti: Tuleva elokuvavuosi saattaa olla näyttävä Ihmiset & kulttuuri Juho Leskinen Vuosi 2021 on koronan takia ison kysymysmerkin alla. Vaikka elokuvat eivät pääsisi teatterilevitykseen, voivat ne silti tulla suoratoistopalveluihin.

Nicole Dove / © 2019 DANJAQ, LLC AND MGM., Chia Bella James / © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc.

Daniel Craigin tähdittämä No Time to Die on näillä näkymin tulossa ensi-iltaan huhtikuussa. Dennis Villeneuven ohjaama Dyyni on myös vuoden 2021 odotetuimpia elokuvia.