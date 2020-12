Varkaantienä tunnettu tie Varsinais-Suomessa on muuttumassa uudeksi matkailutieksi – tavoitteena Saariston rengastien kaltainen matkailun vetonaula

Tällä hetkellä suurin käytännön ongelma on se, että suunnitellulla matkailutiellä varsinaista pyörätietä on vain yhden kunnan alueella.

Aurajoen matkailutiestä toivotaan Saariston rengastien kaltaista, tunnettua matkailutietä.

Historiallinen Varkaantie on muuttumassa matkailutieksi Varsinais-Suomessa.

Auran, Liedon, Pöytyän ja Oripään kunnanjohtajat allekirjoittivat Aurajoen matkailutien eli Aurajoentien perustamissopimuksen kuluvan viikon tiistaina. Historiallinen tie tunnetaan Varkaantien nimellä ja se alkaa Turun puolelta, mutta Turku ei ole hankkeessa mukana.

Edellisen kerran Suomeen perustettiin matkailutie vuosikymmen sitten, kun Pohjanlahden rantatie sai matkailutien statuksen.

Aurajoen matkailutien esiselvityshankkeen hankekoordinaattori Päivi Joki-Heiskala näkee Aurajoen matkailutiessä mahdollisuuksia erityisesti pyörämatkailureittinä. Suhteellisen tasainen maasto ja reitin kohtuullinen pituus puoltavat pyöräilymahdollisuuksia. Liedon kunnanrajalta Oripäähän matkaa kertyy vähän yli 50 kilometriä ja Turun keskustasta matka on parikymmentä kilometriä pidempi.

"Siitäkään ei ole haittaa, että tämä on kuivan maan reitti. Esimerkiksi Saariston rengastiellähän on lossiosuuksia.", Joki-Heiskala huomauttaa.

"Tavoittelemme Aurajoen matkailutiestä Saariston rengastien kaltaista, tunnettua matkailutietä", hän lisää.

Matkailutien opastusmahdollisuuksia on tarkoitus kartoittaa vuoden 2021 alussa, ja Joki-Heiskala näkee yhtenä vaihtoehtona sen, että pyörätieviitoitus matkailutietä kohti voisi alkaa jo Turun keskustasta.

Toistaiseksi korona rajoittaa osaa suunnitelmista, mutta Joki-Heiskala väläyttää, että reitille voisi suunnitella myös matkailua, jossa osa reitistä kuljettaisiin pyörällä ja osa bussilla.

Tällä hetkellä suurin käytännön ongelma on Joki-Heiskalan mukaan se, että suunnitellulla matkailutiellä varsinaista pyörätietä on vain Liedon kunnan alueella. Joen yläjuoksulla tie on nykyisellään välillä hyvin kapea.

Infrassa on Joki-Heiskalan mukaan kehittämistä monelta muultakin osin. Reitille tarvitaan esimerkiksi pysähdyspaikkoja.

"Myös uimapaikoille on kysyntää ja tarvetta. Aurajokea on vuosikymmenet ajalteltu likaviemärinä, mutta ei joen yläjuoksu ei todellakaan ole enää sellaisessa kunnossa."

Aurajen matkailutien neljä kuntaa ovat tällä hetkellä sopineet tien vuotuiseksi budjetiksi 20 000 euroa ensimmäisen kolmen vuoden ajalta 10 000 euroa seuraavan kahden vuoden ajalta.

Joki-Heiskala kertoo, että matkailutiehankkeen siemen kylvettiin vuonna 2017. Tuolloin Auranmaan Nuorkauppakamari haki Aurajoen virkistyskäytölle nostetta Amazing Aurajoki SUP -hankkeella.

"Kävi ilmi, että Aurajoen rannalla ikänsä asuneet ihmisetkään eivät välttämättä tienneet asuvansa kulttuurihistoriallisesti merkittävän, keskiaikaisen tielinjan vieressä", Joki-Heiskala kertoo.

Tästä syntyi ajatus: Aurajoen uomaa seuraava historiallinen Varkaantie kannattaisi nostaa kartalle.

Aurajokilaakson neljä kuntaa ovat jääneet Turun varjossa tuntemattomiksi matkailukunniksi, eikä niistä millään ole yhtä tiettyä, tunnettua vetonaulaa. Historiallinen tie kuitenkin kulkee kansallismaisemassa ja sen varrella on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä sekä kulttuurikohteita ja palveluyrityksiä.

Idea jalostui leader-hankkeeksi, jossa Joki-Heiskala on ollut mukana keväästä asti. Seuraavaksi kuntien allekirjoittama Aurajoen matkailutien perustamissopimus etenee Väylävirastoon. Jotta matkailutien stauksen hakeminen on mahdollista, kuntien on oltava valmiit sitoutumaan tiehen vähintään viideksi vuodeksi.

"Kuntia taas on vaikea saada sitoutumaan mihinkään yli viideksi vuodeksi, joten viiden vuoden sopimuksella aloitetaan ja tietenkin toivottavasti viiden vuoden päästä sopimus uusitaan", Joki-Heiskala kertoo.

Aurajoen matkailutien idea syntyi vuonna 2017. Tuolloin Auranmaan Nuorkauppakamari haki Aurajoen virkistyskäytölle nostetta Amazing Aurajoki SUP -hankkeella.