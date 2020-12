Korona vei yleisön: Joulurauha julistetaan silti Turusta tutulla kaavalla

Kari Salonen

Vanha suurtori on huomenna aattona täysin tyhjä lukuun ottamatta muusikoita ja Brinkkalan talon parvekkeelta joulurauhan julistavaa Turun protokollapäällikköä.

Turussa katkeaa huomenna yli 700 vuotta lähes tauotta jatkunut perinne, kun joulurauha julistetaan korona­epidemian vuoksi ilman yleisöä. Julistus on luettu Turussa lähes katkeamattomana 1300-luvulta asti. Nykyiseltä paikaltaan Brinkkalan talon parvekkeelta sanoma on luettu vuodesta 1886. Sitä on ahtautunut kuulemaan Vanhalle suurtorille jopa yli 10 000 henkeä.

Kokonaan joulurauha jäi julistamatta ilmapommitusten varalta talvisodan jouluna 1939 ja myös miliisilakko pysäytti perinteen Suomen juuri itsenäistyttyä vuonna 1917. Muita perimätiedon mukaisia katkoja perinteeseen ovat isonvihan vuodet 1712–1721 ja mahdollisesti myös vuodet 1809–1815, kun Suomi oli liitetty osaksi Venäjää.

Korona ei siis kuitenkaan onneksi katkaise varsinaista joulurauhan perinteistä lukemista. Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen lukee julistuksen parvekkeelta tuttujen musiikkiesitysten saattelemana jouluaattona Tuomiokirkon lyötyä kello 12.

"Huomenna, jos Jumala suo,

on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla;

ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha kehoittamalla kaikkia tätä juhlaa asiaankuuluvalla hartaudella viettämään sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään,

sillä se, joka tämän rauhan rikkoo ja joulujuhlaa jollakin laittomalla taikka sopimattomalla käytöksellä häiritsee, on raskauttavien asianhaarain vallitessa syypää siihen rangaistukseen, jonka laki ja asetukset kustakin rikoksesta ja rikkomuksesta erikseen säätävät.

Lopuksi toivotetaan kaupungin kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa."

Tapahtuma on seurattavissa Yleisradion tv- ja radiolähetyksissä sekä Turun kaupungin verkkosivulla.