Visa maaseutusarjoista: Kuinka kävi Metsoloille ja peräkamaripojille, entä miten päättyi Korpelan kujanjuoksu? Testaa tietosi!

<section><h2><h2><strong>Suuri maaseutusarjavisa</strong></h2></h2><p>Tunnetko Metsoloiden lehm&auml;t, ent&auml; Dallasin k&auml;&auml;nteet? Kuka on Bonanzassa Benin poikien is&auml;, ent&auml; &auml;iti? Vastaa ja voita mainetta ja kunniaa!</p></section><section><h2><h2><strong>Kun Metsolat-sarja alkaa, montako lehm&auml;&auml; perheen navetassa ammuu?</strong></h2></h2></section><section><h3><h2><strong>Me Tammelat- sarja oli yksi 60-luvun katsotuimmista sarjoista. Perhe asui Helsingin Lauttasaaressa, mutta is&auml; oli</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Roseniukset omistavat hotellin sarjassa Karjalan Kunnailla. Mik&auml; hotellin nimi on?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Ja sitten Nevadaan! Bonanzaa on kuvattu yhteens&auml; 430 jaksoa. </strong></h2><h2><strong>Cartwrightin kolmella veljeksell&auml; on kolme eri &auml;iti&auml;. Yksi heist&auml; oli juuriltaan englantilainen, yksi ranskalainen ja yksi</strong></h2></h3></section><section><h3><h2>Taivaan tulet -sarjassa Rauni V&auml;&auml;n&auml;nen saa esimiehekseen Kauko Junnin. T&auml;m&auml;n puheenparressa toistuu monesti tietty vivahde, mik&auml;?</h2></h3></section><section><h3><h2><strong>"Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me?" Syd&auml;men asialla -sarjan ensimm&auml;isill&auml; kausilla kyl&auml;n ep&auml;m&auml;&auml;r&auml;isi&auml; bisneksi&auml; py&ouml;ritt&auml;&auml; punaiseen huiviin pukeutunut kyseenalainen herrasmies. Mik&auml; h&auml;nen nimens&auml; on?</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>"Pirunpellossa" riitt&auml;&auml; setvitt&auml;vi&auml; kiistoja. Yksi niist&auml; liittyy testamenttiin, jota yritet&auml;&auml;n pimitt&auml;&auml;.&nbsp;</strong>Minne Tuuli Lemmitty piilotti kirjeen, jossa oli Huuko Lammin viimeinen tahto?</h2></h3></section><section><h3><h2>Kuka ampui JR:n?</h2></h3><p></p></section><section><h3><h2><strong>"Vain muutaman huijarin t&auml;hden" -sarjassa&nbsp;</strong>Kuusniemen saapuu uusi kirkkoherra. Mik&auml; t&auml;m&auml;n nimi on?</h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Per&auml;kamarin pojissa Late haaveilee ihanasta Paukusta ja aivan omasta</strong></h2></h3><p></p></section><section><h3><h2><strong>"Lehm&auml;n vuodessa" el&auml;inl&auml;&auml;k&auml;ri Hanna Takala muuttaa kotipaikkakunnalleen, ja mukana seuraa</strong></h2></h3></section><section><h3><h2>"Se on hyv&auml; vene, se kelluukin ihan niin kuin Suomen markka vaan", sanoo Sulo Vil&eacute;n sarjassa Tankki t&auml;yteen. Mutta kuka toivoo, ett&auml;&nbsp;"ryypp&auml;isiv&auml;t ja pelaisivat korttia, niin kuin kunnon miehet"?</h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Kuten "Syd&auml;men asialla", my&ouml;s "Emmerdale" sijoittuu Yorkshireen. Kyl&auml;n pubin nimi on Villapakka, mutta ent&auml; majatalon?</strong></h2></h3><p></p></section><section><h3><h2><strong>Korpelan kujanjuoksu-sarjassa Anssi Korpela haluaisi vain py&ouml;ritt&auml;&auml; luomutilaa. H&auml;n joutuu kuitenkin taistelemaan</strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong>Ingallsin Laura on monelle tuttu sarjasta "Pieni talo preerialla". Mitk&auml; h&auml;nen siskonsa nimet ovat?</strong></h2></h3></section><section><h2><h2><strong>Nyt taisit tulla visaan pystymets&auml;st&auml;</strong></h2></h2><p>Aina ei voi voittaa ja t&auml;ll&auml; kertaa pisteit&auml; kasaantui vain muutama. Mutta ei se mit&auml;&auml;n, hyv&auml; syd&auml;n on t&auml;rke&auml;mpi kuiin t&auml;ydelliset tiedot! Sen tiet&auml;&auml; my&ouml;s Syd&auml;men asialla -sarjan David Stockwell (David&nbsp;Lonsdale). Kertaus on sarjatiet&auml;myksen &auml;iti!</p></section><section><h3><h2><strong>Olet jo melkoinen kaukos&auml;&auml;din-&auml;ss&auml;!</strong></h2></h3><p>Sait t&auml;ss&auml; visaisessa visassa monta kysymyst&auml; oikein. Ehk&auml; olisi kuitenkin aika muutamien sarjojen uusintakierrokselle? Kuvassa Karjalan kunnailla- sarjan Jake ja Hanna (Peter Franz&eacute;n ja Laura Birn).</p></section><section><h3><h2><strong>Olet oikea sohvannurkan tervaskanto!</strong></h2></h3><p>Onneksi olkoon, tunnet uudet ja vanhat sarjat kuin omat taskusi! Lis&auml;ksi sinulla on ilmi&ouml;m&auml;inen muisti. Nyt voit tehd&auml; kuten Antti Metsola (Ahti Haljala) ja alkaa neuvoa nuorempia.</p></section>

Löydät suuren osan sarjoista Yle Areenasta. Siellä ovat tällä hetkellä:

Korpelan kujanjuoksu

Metsolat

Lehmän vuosi

Peräkamaripojat

Pieni talo preerialla

Karjalan kunnailla

Taivaan tulet

Vain muutaman huijarin tähden

Tankki täyteen