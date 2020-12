Suomalaiset hyvästelevät koronavuoden muun muassa Abban, Scooterin ja Queenin sävelten tahtiin

Kuvat: Juho Leskinen, Stiina Hovi / Kuvitus: Juho Leskinen

Musiikki on monelle tärkeä asia vuoden vaihtuessa.

Äänielämysbrändi Sonosin teettämän tutkimuksen mukaan puolet eurooppalaisista kokee uudenvuoden juhlat erityisen tärkeäksi raskaan vuoden jälkeen.

Myös musiikki koetaan nyt entistä merkityksellisempänä ihmisiä yhdistävänä tekijänä.

Tutkimuksesta käy ilmi, että ·Abban Happy New Year, Queenin I want to break free sekä Scooterin FKC 2020 ovat kolme kappaletta, jotka suomalaiset valitsivat toistettavaksi hyvästellessään vuoden 2020.

"Tutkimustuloksissa korostuu musiikin merkitys mielialan kohottajana. Suosikkikappaleilla varustettu hyvä soittolista on tärkeä osa uudenvuoden juhlaa riippumatta siitä, missä olemme, kenen kanssa tai mitä päädymme tekemään vuodenvaihteessa", Sonosin Global Director of Music Brian Beck kiteyttää tutkimuksen havaintoja.