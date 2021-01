Perheet ilahtuivat luontolahjasta: Lähes 700 Kainuussa syntynyttä vauvaa sai viime vuonna ensikuksan

Anne Kemppainen

Tapaninpäivänä 2020 Kainuun keskussairaalassa syntynyt tulokas sai lahjaksi ensikuksan.

Lähes 700 Kainuun keskussairaalassa syntynyttä vauvaa lähti viime vuonna kotimatkalle luontolahjan kanssa.

Sairaalan ja Metsähallituksen Luontopalvelujen yhteiskampanjassa perheille jaettiin ensikuksa sekä kutsukortti luontoon. Kortissa perheitä muistutetaan luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista.

"Perheet ovat olleet ilahtuneita ja yllättyneitä luontolahjasta. Tämä on ollut erilainen lahja kuin vaikkapa perinteisemmät villasukat. Luontolahjan on myös koettu sopivan hienosti Kainuuseen ja tänne meidän sairaalaan, jossa luonto on esillä sisustuksessakin", kertoo kätilö Anne Kemppainen Metsähallituksen tiedotteessa.

"Kuksia on myös hiukan jäljellä, joten ainakin alkuvuoden vauvat saavat vielä oman luontolahjan", hän vinkkaa.

Kainuun keskussairaalan synnytysmäärät nousivat viime vuonna 20 prosentilla edellisvuodesta. Reilu kolmasosa Kainuussa synnyttävistä perheistä tulee Kainuun ulkopuolelta.

Luontoteema näkyy myös alueen neuvoloissa ja Kainuun uuden keskussairaalan sisustuksessa.

Kainuun neuvoloissa on ollut muun muassa luontokuvanäyttelyitä ja esitteitä paikallisista retkikohteista. Lisäksi luontoa on nostettu esiin asiakaskäynneillä.

Keskussairaalassa luonnon terveysvaikutuksia tuodaan esille tulevaisuudessa muun muassa sairaalan välittömään läheisyyteen suunnitteilla olevan luontopolun avulla.

