Söin täällä: Pihvien lisukkeena poukkoileva palvelu – "ruoka on hyvää, mutta tunnelma antaa siihen ärtymyksen sivumaun"

Ravinteli Huberissa oli vilkasta lokakuussa. Kylmä sää houkutteli meidätkin pihvipaikkaan.

Ravintola on valittu yhdeksi Suomen 50 parhaasta. Ruokalista on lyhyt: alkuruokia on kaksi ja pääruuaksi saa valita pihvien lisäksi juustohampurilaisen, makkaraa tai portobellosientä. Jälkiruokia on yksi, brownie.

Alkuruuat ovat raikkaita ja herkullisia. HK:n pihveistä erityisesti hevonen on maukasta. Pääruokien lisäkkeet ja kastikkeet tilataan erikseen. Perunavaihtoehdot ovat molemmat varsin rasvaisia, samoin kastikkeet.

Raskaan pääruuan jälkeen puolitettu jälkiruoka riittää lopettamaan aterian. Se on herkullinen.

Huberin ruoka on hyvää, mutta tunnelma antaa siihen ärtymyksen sivumaun. Tilan valaistus ja akustiikka ovat hivenen liian päällekäyvät. Suurin ongelma on kuitenkin palvelu. Tarjoilijaa saa odotella, tarjoilijamme vaihtelee, juomatilauksemme unohdetaan ja lopuksi lasku on väärin.

Hyviä pihvejä on helppo paistaa myös itse, joten hintavassa pihviravintolassa kokemuksen pitäisi nousta raaka-aineiden tasolle.

Ravinteli Huber, Aleksis Kiven katu 13, Tampere. www.ravintelihuber.fi

Terhi Pape-Mustonen