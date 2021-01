Joel Hallikaisen lapsuus oli niin rikkinäinen, että hän kuvaa itseään vahingoksi: "Toinen vahinko on Kuurankukka"

Sanne Katainen

"Lapsuuteni lähtö oli niin rikkinäinen, että minulle on sattunut kaksi vahinkoa elämässä. Ensimmäinen olen minä ja toinen on Kuurankukka", Joel Hallikainen sanoo.

Kun ihminen on ollut viisi kertaa lööpissä eli iltapäivälehden viimeisintä numeroa mainostavassa julisteessa, hänestä tulee kuolematon, Joel Hallikainen muistaa kuulleensa tämän lauseen eräässä ruotsalaisessa elokuvassa.

Laulaja kaivaa kotinsa työhuoneessa Raisiossa nähtäville kaikki hänestä tehdyt iltapäivälehtien lööpit vuosikymmenten varrelta. Julisteita kertyy lattialle arviolta 50 kappaletta.

"Joel ja Pekko hävisivät miljoonan", "Tuttu Juttu ratkaisi presidenttipelin", "Suomalainen seksisymboli, Joel saa naiset kuumaksi". Tässä on muutama esimerkki kirkuvista lööpeistä.

60 vuotta täyttävä viihdetaiteilija hekottaa nyt kärkeville otsikoille. 1990-luvulla Hallikainen oli megatähti, polttoainetta lehtien irtonumeromyyntiin.

Kuurankukka-hitti räjäytti potin, Hallikaisen ja Timo Koivusalon juontama Tuttu Juttu keräsi melkein joka viikko miljoonayleisön televisiossa, levyt myivät kuin häkä, päälle keikat, radiosoitto ja Pekko-elokuvat.

"Lähelläni pyöri jatkuvasti ihmisiä, joilla oli jokin asia. Jos en heti ehtinyt ottaa heitä vastaan, leimattiin helposti kusipääksi. 1990-luvulla turvamies kulki aina mukanani, että pääsin esimerkiksi huoltoasemalla syömään ja käymään vessassa", Joel Hallikainen kuvailee MT:lle.

Vauhti muuttui hurjemmaksi ja tekemisen ilo vaihtui väkisin pusertamiseksi. Vuonna 2000 Hallikainen teki kipeän ratkaisun. Hän luopui Tuttu Jutusta ja ryhtyi koti-isäksi.

"Nyt ymmärrän tehneeni oikean päätöksen. Kuuntelin sydäntäni. Mitä olisin tehnyt maailmalla, kun minulla oli kotona vaimo ja viisi lasta. Suurin saavutukseni on, että perheeni on vielä koossa."

Nuori polvi ei tunnista enää kaduilla iskelmätähteä. Marraskuussa päälle kuusikymppinen mies seisoi Joel Hallikaisen edessä kauppajonossa. Hän kysyi: "Ootko sä se joksi mä sua luulen, ootko sä se entinen laulaja?"

"Se tuntui todella hyvältä. Laulaja olen edelleen, mutta Jokke vaan."

Hallikainen on levyttänyt jatkuvasti uutta musiikkia. Viimeisin pitkäsoitto, Elämä on elämistä varten, tuli ulos pahimpaan mahdolliseen aikaan keväällä 2020, kun koronapandemia peruutti keikat.

Joel Hallikainen juhlii syksyllä 40-vuotista taiteilijauraansa. Luvassa on konserttikiertue ja soolouran 37. levy, tekstit ovat Timo Turpeisen ja sävelet Hallikaisen. Kun muusikkopoika Eeli kuunteli tulevan levyn biisit, hän sanoi isän palanneen juurilleen.

"Tämä on Hallikaisen kuuloista musiikkia. Taiteilijana uudet laulut ovat minulle tärkeimpiä. Ne kertovat kypsään ikään ehtineen aikuisen miehen ajatuksista. Elämässä on jotain takana ja jotain edessä. Toivon, että osaisin olla itseni näköinen ja kokoinen."

Taiteilija pitää vanhenemisesta, koska se on merkinnyt hänelle seestymistä. Isäpuolen alkoholismi varjosti Hallikaisen lapsuutta. Levoton sielu etsi paikkaansa maailmassa, mutta nyt mies tuntee olevansa lähellä sovintoa elämän kanssa.

"Olen kiitollinen luojalta saadusta laulun lahjasta, lapsista ja perheestä. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän pyhät, jalot ja perimmäiset arvot lämmittävät sydäntä. Nuoret ovat idealisteja ja minä olen se meidän perheen vanha jäärä äijä."

Joel ja Pia Hallikaisen viisi lasta ovat jo aikuisia ja lastenlapsiakin on kertynyt kaksi. Hallikainen sääteli 1990-luvun hurjimman suosion vuosinaan jaksamistaan viinalla monien taiteilijoiden tavoin. Pienessä myötäisessä kaikki tuntui aurinkoiselta. Nyt hän on elänyt lähes vuosikymmenen raittiina.

"Pitää juopotella, että voi raitistua. Se oli yksi vaihe elämää."

Sanne Katainen

Taikurin hattu on muisto Joel Hallikaisen ensimmäisestä työstä esiintyjänä. Aluksi hän vain lauloi ja soitti trubaduurina lapsille, mutta pikkuväen keskittyminen herpaantui nopeasti. Taikatempuilla Hallikainen sai kiinnitettyä lasten huomion itseensä ja uuteen asiaan.

Hallikainen koki hengellisen heräämisen 2000-luvun alussa. Hän on tehnyt 11 gospellevyä ja puolet keikoista sijoittuu nykyään kirkkoihin.

Turun tuomiokirkossa 2017 Hallikainen kohtasi myös ensimmäistä kertaa äitinsä ja oikean isänsä yhtä aikaa. Vanhemmat istuivat toisistaan tietämättä kirkon penkissä, kun Joel esitti Sibeliuksen Finlandia-hymnin Yrjö Sjöbergin kirjoittamilla alkuperäisillä sanoilla.

"Ihokarvat nousevat pystyyn, kun muistelen sitä hetkeä. En nähnyt kirkossa kahta ikäihmistä, vaan kaksi eksyksissä olevaa nuorta."

Hallikainen sai kosketuksen hengellisiin asioihin jo 12-vuotiaana. Hänet ja muut koulusta pudonneet turkulaiset pojat haettiin kadulta Pelastusarmeijan kerhoon. Pelastusarmeijassa Hallikainen otti myös ensimmäistä kertaa kitaran syliinsä ja maailma kuvainnollisesti räjähti. Hurriganes, Hector ja Mikko Alatalo olivat nuoruuden suurimmat esikuvat.

Joel muutti 1976 äitinsä kanssa Raisioon, jossa Pommarin bändikämpässä syntyi punk-yhtye Korroosio. Bändi muistetaan erityisesti hitistä Hei, hei, hei.

"Keikkailimme viimeksi Korroosion kanssa pari vuotta sitten. Bändin yhdeksän jätkän elopaino oli tonnin ilman soittimia. Näiden nuoruuden kavereiden kanssa opettelimme yhdessä juomaan kaljaa ja pussaamaan tyttöjä."

Mitä nuoruuden punk-hengestä olet säilyttänyt nykypäivään asti? "Pitää olla rehellinen ja suora, eikä ketään saa riistää. Ihminen on kaiken lähtökohta."

Sanne Katainen

Kaksi Telvis-patsasta merkitsevät Joel Hallikaiselle erityisen paljon, sillä ne on voitettu yleisöäänestyksillä.

Korroosiosta lähdettyään Hallikainen esiintyi lapsille laulavana Telmus-taikurina. Hallikaista pyydettiin vakituiseksi risteilyisännäksi ruotsinlaivoille ja hän tarvitsi rinnalleen työparin. Sellainen löytyi häämatkalta, jonka Joel ja Pia tekivät Sotshiin 1986.

"Rinneravintolassa joku suomalainen jätkä pulputti hirveästi. Se oli ensimmäinen kohtaamiseni Timo Koivusalon kanssa. Minulla oli alusta asti sellainen fiilis, että olemme tunteneet aina.”

Hallikaisen ja Koivusalon keskinäiset kemiat pelasivat loistavasti yhteen. Kaksikko kehitti laivalla idean Elämäntoveri-nimisestä tv-visailusta. Ohjelman nimi vaihtui Tuttu Jutuksi, ja se oli TV2:n katsotuimpia viihdesarjoja koko kymmenvuotisen kaarensa ajan.

Nykyään Koivusalo juontaa Tuttua Juttu Show'ta MTV3:lla Susanna Laineen kanssa.

"Voi olla, että jostakin asiasta tulee valmis. Asiat, jotka aikaisemmin antoivat positiivista virtaa, vievät luovuuteesi. Silloin on uskallettava päästää irti", Hallikainen analysoi hänen ja Koivusalon ajautumista eri teille.

Hallikainen saattaisi lähteä mukaan Vain elämää -ohjelmaan, jos artistikattaukseen tarvitaan kokenutta kevyen musiikin esittäjää.

"Lapsuuteni oli niin rikkinäinen, että minulle on sattunut kaksi vahinkoa elämässä. Ensimmäinen olen minä ja toinen on Kuurankukka. Tässä tarinassa on yhdelle miehelle aivan riittävästi. Olen elättänyt perheeni laulamalla ja tuonut ihmisille ilonpisaroita."

Sanne Katainen

60 vuotta syksyllä täyttävä Joel Hallikainen on kiitollinen, että hän on saanut elää hyvän ja värikkään elämän. Laulaja tekee uutta musiikkia Raision kodin työhuoneellaan seuranaan perheen Sisu-koira.

Joel Hallikainen