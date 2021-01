Puiset seksilelut olivat some-jätille melkein liikaa – lappilaisyrittäjä sai tilinsä takaisin vasta järkytyksen ja kohun jälkeen

Puisia seksileluja myyvä, Rovaniemellä asuva Tea Latvala järkyttyi keskiviikkona, kun hänen tilinsä sosiaalisessa mediassa LinkedInissä suljettiin.

"Olen yli viisi vuotta yrittänyt parhaani mukaan tehdä omasta yrittäjyydestäni ja designistani hyväksyttävää ja ymmärrettävää. Linkedin on aikuisten ammattilaisten kanava ja nyt koko tilini on suljettu. 2021 on osoittanut taantumisen ja suvaitsemattomuuden kasvot", yrittäjä parahti Twitterissä.

Latvala kertoo Iltalehden ja Kauppalehden haastatteluissa, että LinkedIn oli muutamaa päivää ennen tilin sulkemista ilmoittanut poistavansa Latvalan profiilikuvan. Kyseessä oli piirroskuva, jossa hänellä on puudildo kädessään.

Latvala kertoi LinkedInin olevan tärkeä kanava yrittäjänä. Seksileluyrityksen lisäksi hän pitää Arctic Design Shop -liikettä, joka myy lappilaisten muotoilijoiden ja käsityöläisten tuotteita.

Latvalan Twitter-päivitys tilin sulkemisesta sai runsaasti huomiota. Ihmettelyä herätti LinkedInin linja, joka sallii esimerkiksi asekaupan.

Torstaiaamuna Latvala kertoi Twitterissä että LinkedIn-tili toimii jälleen. LinkedIn perusteli tilin sulkemista useilla käyttöehtojen rikkomuksilla, jotka liittyivät asiattoman, aikuisille tarkoitetun sisällön jakamiseen.

"Pyrin käyttämään vapauttani jatkossa viisaammin", Latvala totesi tilin palauttamisesta kertovassa päivityksessään. Vanha profiilikuva oli kadonnut LinkedInistä.

I AM BACK IN LINKEDIN!



My account was restricted due to multiple violations of LinkedIn's User Agreement and Professional Community Policies related to sharing inappropriate adult content. I will try to use my new liberty more wisely...



Thank you!