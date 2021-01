MT 10 kysymystä 29.01.2021 1. Mikä oli loma-asuntojen kauppasummien kokonaisarvo viime vuonna?

2. Mistä Suomen kaupungista lähiruuan myyntiin keskittyneet Reko-renkaat saivat alkunsa? 3. Suomi oli EU:n huonoin komission vertaillessa maaseudun laajakaistaverkkojen kattavuutta. Missä maassa verkon kattavuus koko maan tasolla oli heikoin? 4. Montako ihmishenkeä menetettiin viime vuonna sattuneissa liikenne­onnettomuuksissa? 5. Suomessa havaittiin kuolleena löydetyistä fasaaneista lintu­influenssaa. Missä? 6. Euroopan lentoturvallisuusvirasto myönsi hiljattain Boeingin 737 Max -mallin koneille luvan palata liikenteeseen. Milloin kone asetettiin Euroopassa lentokieltoon? 7. Kun Turun arkkihiippakunnan uusi piispa Mari Leppänen aloittaa virassaan, Suomessa on piispana kaksi naista. Montako piispaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on yhteensä, arkkipiispa mukaan lukien? 8. Entä kuinka monta evankelis-luterilaista seurakuntaa Suomessa toimii? 9. Joona Tenan ohjaaman Peruna-elokuvan tapahtumat sijoittuvat 1600-luvulle, mutta miten on, saapuiko peruna oikeasti Suomeen 1600-luvulla? 10. Millaista aittaa kutsutaan niliaitaksi?