"Olemme nähneet, miten paljon tarvitsemme viikon yhdessäoloa jaksamiseen koko vuoden ajalle – Kaustisen ensi kesän kansanmusiikkifestivaalin pelimannihaku on käynnissä

Arto Kuorikoski

Polska on yksi ensi heinäkuussa järjestettävän festivaalin kolmesta teemasta Kaustisella.

Kaustinen Folk Music Festivalin historia on jatkunut katkeamattomana. Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkifestivaali järjestetään ensi heinäkuun toisella viikolla jo 54. kerran.

"Musiikki yhdistyy liikkeeseen, tanssiin ja energiaan kaikissa näissä yhtyeissä niin vahvasti, että tuttu iskulause Tunne musiikki on tänä vuonna totisesti totta", ohjelmajohtaja Anne-Mari Hakamäki kertoo tiedotteessa.

Tunne on Hakamäen mukaan mukana vahvasti myös festivaalin järjestelyissä. Hän viittaa viime kesän poikkeusjärjestelyihin, kun perinteistä tapahtumaa ei voitu koronarajoitusten vuoksi järjestää muuten kuin netin välityksellä.

"Meillä on intoa ehkä enemmän kuin koskaan, niin järjestäjillä kuin esiintyjillä. Yhteinen arvopohjamme on vahvistunut, kun olemme nähneet, miten paljon tarvitsemme festivaaliviikon yhdessäoloa jaksamiseen koko vuoden ajalle".

Maailman tunnetuin saamelaisartisti, norjalainen Mari Boine nähdään Kaustisen pääareenalla perjantaina 16. heinäkuuta. Hän on yhdistänyt saamelaismusiikkiin jazzia, poppia ja rockia jo 1980-luvulta alkaen. Vihaisesta nuoresta naisesta on kasvanut kansainvälinen tähti. Viimeksi hän on levyttänyt englanniksi saamenkielisten vuosien jälkeen.

Kaustisen kestosuosikki Frigg on tunnettu maailmalla paitsi kansanmusiikin tyylien yhdistäjänä myös yleisöä villitsevästä lavaenergiastaan jo 20 vuoden ajan. Nyt yhtyeen tavoitteena on soittaa perjantaina juhlakonsertti alkuperäisessä norjalais-suomalaisessa kokoonpanossaan.

Myös iloinen virolainen MandoTrio ja nuori ruotsalainen Spöket i Köket ovat herättäneet huomiota energisyydellään. Helsinki-Cotonou Ensemble vieraili Kaustisella vuonna 2013. Suomalaisista Piirainen Blom Companyn kohtaamisesta on luvassa erityistä lämpöä ja voimaa.

Kaustisen oma houseband on haastanut jo vuosien ajan solistikseen tunnettuja suomalaisia muusikoita. Tänä vuonna haasteen on ottanut vastaan Mariska. Muita kotimaisia suosikkeja ovat Behm ja Samuli Putro.

Huumorikokoonpano Rehupiikles on myös mukana. Yhtye on viime aikoina herättänyt kohua, kun sen pian julkaistava uusi single Kunnantalo ei monien hallintokiemuroiden kautta saanut videolleen kuvauslupaa Jalasjärven entiselle kunnantalolle.

Koko perheen ohjelmassa ovat muun muassa Kangasalan Pikkupelimannit, Mimmit ja Siina & Taikaradio.

Pelimanni-ilmoittautuminen on käynnissä maaliskuun loppuun asti.

Lue lisää:

Kesän festivaaleja järjestetään täyttä häkää – Ruisrockissa luotetaan, ettei kokoontumisrajoituksia tarvita, kun riskiryhmät ja ikääntyneet on rokotettu

Kaustisen kamarimusiikkiviikko siirtyy koronan vuoksi verkkoon – ensimmäinen konsertti huomenna perjantaina

Kansanmusiikki soi Kaustisella ensi viikolla verkossa – luvassa on esimerkiksi eteläpohjalaista rytkettä