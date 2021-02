Kotisohvalla kiinnostavien dokumenttien pariin: DocPoint-festivaali järjestetään tänä vuonna kokonaan verkossa

DocPoint Festivaali

Gunda on yksi festivaalin tällä hetkellä loppuun myydyistä dokumenteista.

Suomen ainoa dokumenttielokuvaan keskittyvä elokuvafestivaali DocPoint tuo tavallisena vuonna Helsingin valkokankaille reilut sata ajankohtaista dokumenttielokuvaa Suomesta ja muista maista.

Festivaalin kansainvälisen ja kotimaisen esityssarjan elokuvat ovat Suomen-ensi-iltoja. Ne sisältävät kuluneen vuoden dokumenttielokuvatarjontaa festivaalihiteistä kokeileviin pienen piirin dokumentteihin.

Festivaalin tarkoitus on laajentaa yleisönsä ymmärrystä siitä, mitä maailmassa tapahtuu.

Tänä vuonna DocPoint järjestetään koronarajoitusten vuoksi ainoastaan verkossa. Festivaalin verkkonäytöksiä katsotaan Festhome-katselualustalla. Suurin osa ohjelmiston elokuvista on katsottavissa maksua vastaan koko festivaalin ajan 29.1.–7.2.

Poikkeus on elokuva Gunda, joka on katsottavissa ainoastaan 48 tunnin ajan alkaen lauantaina 30. tammikuuta puolilta­päivin.

Vaikka näytökset ovat verkossa, lippuja niihin voi ostaa rajallisesti ja osa on jo myyty loppuun. Gunda, saameliaisista kertova Eatnameamet – Hiljainen taistelumme sekä Jörn Donneria käsittelevä Donner-Privat ovat jo täynnä.

Lisäpaikkoja voi kuitenkin tulla tarjolle.

Festivaalin oheisohjelma, kuten keskustelut dokumenttien aiheista, järjestetään verkossa festivaalin sivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Yksi festivaalin dokumenteista, I am Greta, on katsottavissa Yle Areenassa ilmaiseksi. Se kertoo ilmastoaktivisti Greta Thunbergin tarinan. Lue MT:n artikkeli dokumentista täältä.

MT:n valinnat

1 End of The Line – Women of Standing Rock kertoo alkuperäiskansaan kuuluvien naisten taistelusta, jossa he vastustavat öljyputken rakentamista Pohjois-Dakotassa asuvien lakota, nakota ja dakota -heimojen pyhille maille.

Putki uhkaa paitsi siouxien rukous- ja hautapaikkoja myös heidän juomavettään ja perinteisiä elämäntapojaan.

Alkuperäiskansoihin ja humanitäärisiin aihepiireihin perehtynyt ohjaaja Shannon Kring raottaa Standing Rock -yhteisön kautta paitsi sioux-kansan olematonta asemaa nyky-yhteiskunnassa, myös heidän veristä historiaansa sorrettuna ja alistettuna kansana.

2 Gunda kertoo maatilan elämästä vastasyntyneen porsaan näkökulmasta.

Dokumentissa kuvataan mustavalkoisin kuvin pahnueen arkea. Dokumentista muodostui Berliinin elokuvajuhlien tapaus. Ohjaaja Viktor Kossakovsky on venäläinen.

3 Heiskuja kertoo Outi Heiskasesta, laajalti palkitusta taiteilijasta, graafikosta ja kuvantekijästä. Dokumentti on arkkitehti ja elokuvantekijä Georg Grotenfeltin taiteilijamuotokuva, joka seuraa Heiskasen elämää ja työtä Lallukan taiteilijakodissa vuosina 2012–2015.

Dokumentissa tutustutaan sekä tekijään että taiteeseen. Kuinka syntyvät Heiskasen kiehtovat eläin- ja ihmishahmot?

Siinä kurkistetaan myös ateljeeseen, joka on täynnä 50-­vuotisen taiteilijauran aikana kertyneitä isoja ja pieniä teoksia, matkapäiväkirjoja, luonnoksia ja kaukomailta tuotuja matkamuistoja.

4. Her mothers kertoo unkarilaisen naisparin adoptio­tarinan. Nóra ja Virág saavat hartaan odotuksen päätteeksi perheeseensä kaksivuotiaan romanityttö Melin samalla, kun Unkarin ihmisoikeustilanne heikkenee.

Yhteiskunnallinen kireys heijastuu perheen arkisiin askareisiin ja pohdintaan siitä, onko perheellä kotimaassaan tulevaisuutta. Samalla punnitaan perheen dynamiikkaa.

Kun Virág ei halua kieltää kovia kokeneelta lapselta mitään, Nóra joutuu pohtimaan, mahtuuko samaan perheeseen kahta äitiä vai jääkö hän aina taka-alalle.

5. Rumba Rules, New Genealogies on matka keskisen Afrikan, Kongon, kaupunkimaisemiin ja musiikkiin. Dokumentti liikkuu Kinshasan klubeilla, studioilla ja arjessa ammattilaisten ja nuorten lupausten parissa.

Rumpali Ya Mayin intensiivinen äänistyssessio ei kelpaa vanhemmille tekijöille. Studiossa päätäntävaltaa eivät aina käytä instrumenttiensa suvereenit taitajat, vaan usein paikalla aikaa viettävät seurueen jäsenet, presidentin kaveripiiri.

Dokumentti kuvaa musiikin merkitystä yksilöille, yhteisöille ja valtarakenteille. Sen ovat ohjanneet palkittu valokuvaaja Saamy Boloji sekä elokuvantekijä David N. Bernatchez.

