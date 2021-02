Mikä on galloway? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 05.02.2021 1. Milloin järjestetään kuntavaalit?

2. Kuka on S-ryhmän uusi pääjohtaja? 3. Kuka on Maa- ja kotitalous­naisten uusi toiminnanjohtaja? 4. Megaturve on yksi epä­varmuudesta kärsivistä turvealan yrityksistä. Minkä kunnan suurin työnantaja se on? 5. Millä välillä kulkee Suupohjan rata? 6. Mikä on galloway? 7. Hiljattain ajettiin Euroopan suurin ravikilpailu Prix d`Amerique. Mikä on Pariisin kuulun raviradan nimi? 8. Nyt on tulppaanisesonki. Kuinka montaa lajiketta Suomessa viljellään tänä vuonna? 9. Kynttilänpäivää vietetään helmikuun alussa. Mikä on sen merkitys kirkollisessa perinteessä? 10. Mikä seuraavista ei ole kissarotu?